2000捷里程碑 | 潘頓19載達壯舉 坐騎獎金逾26億

今季沙田馬場舉行季內最後一次沙田日馬，頭場新馬千二米賽，潘頓策桂廄初出馬「共建世界」勝出，是他在港的第2,000場頭馬，「共建世界」是潘頓在港的第11,229匹坐騎。賽後其太太Nicole、女兒Roxy和兒子Cash在凱旋門與他慶祝，馬會場內電視播放其在港策騎威水史影片，馬會主席廖長江隨即代表馬會頒贈特別獎牌和紀念品。

潘頓說：「今晚返家後，至少我不會聽到兒子Cash問我『爹哋，為何今日沒有頭馬的呢？』現時能贏馬且獲得獎項，總算任務完成。」

現年43歲的潘頓來自澳洲利斯莫爾，於2007年來港發展，同年9月夥拍「聚寶駒」在跑馬地打開在港勝門，之後曾八度榮膺香港冠軍騎師（2013/2014、2017/2018、2018/2019、2019/2020、2021/2022、2022/2023、2023/2024、2024/2025年度馬季），其間有十個馬季贏馬逾百場，是騎師單季贏得最多頭馬 (179場) 及在香港一個馬季內贏得最多獎金(277,712,060港元)的紀錄保持騎師，上述兩項紀錄都是於2022/2023年度馬季寫下。潘頓歷來所策馬匹，在港累積獎金逾26億港元。

獲列入澳洲賽馬名人堂的潘頓，已成為香港其中一位最偉大的騎師，從騎以來的勝出率逾17%。他說：「當我回顧我的從騎生涯時，現時這項成就會是眾多的珍貴片段之一，這確實美妙不已。我實在非常幸運，當然，如沒有一眾馬主及練馬師的支持，我也不可能獲得佳績，對我來說，香港就是一直如此美好的地方。

潘頓於布里斯本出道，於三十多年前跟隨練馬師Trevor Hardy。於2000年5月6日，他在澳洲阿米代爾夥拍Magic Zap贏得他從騎後的首場頭馬，24歲時轉到香港發展。他在港首場頂級賽事頭馬，是於2010年夥拍蘇保羅旗下的「友誼至上」在香港1600米一級賽董事盃取得。向以工作勤力見稱的潘頓，多年來與韋達及莫雷拉的爭冠過程一直為人津津樂道，去年他便打破由韋達所創下的1,813場香港騎師累積最多頭馬紀錄。

至於「共建世界」的練馬師桂福特，他自上月二十六日憑「堅先生」贏馬後，一直未有頭馬進帳，但其子桂輝定昨日在南非憑「主要之星」贏得其個人開倉後首場一級賽勝仗，今日他又贏馬破悶局，十分巧合。

馬主蘇啟聲說：「賽前我已經對『共建世界』十分有信心，這是我和桂福特首次合作，即擦出火花，我還有一匹馬交由他訓練，希望大家合作繼續贏馬。此馬今場贏馬時間並非太突出，不過牠只有兩歲，希望牠越跑越進步。」

桂福特說：「我很開心可以為『共建世界』馬主蘇啟聲建功，馬兒只有兩歲，仍然很年輕，我將會與馬主蘇生商量，如果馬主同意，我可能安排馬兒在七月跑多一場千二米便提早歇暑，留待下季才再出賽。」