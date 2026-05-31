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馬場密探048｜「共建世界」潘頓2000W

馬圈快訊
更新時間：13:45 2026-05-31 HKT
發佈時間：13:45 2026-05-31 HKT

今季沙田馬場舉行季內最後一次沙田日馬，頭場新馬千二米賽，潘頓策騎桂廄的初岀馬「共建世界」勝出，今場亦是潘頓在港第二千場頭馬，賽後其太太和子女亦在凱旋門與他慶祝，馬會場內電視亦播放其在港策騎威水史影片，其後馬會高層向其頒贈特別獎牌和紀念品。

至於「共建世界」的練馬師桂福特，他自上月二十六日憑「堅先生」贏馬後，一直未有頭馬進帳，但其子桂輝定昨日在南非憑「主要之星」贏得其個人開倉後首場一級賽勝利的，今日他又贏馬破悶局，十分巧合。

今天沙田賽事，焦點落在潘頓邁向二千場頭馬新里碑，頭場新馬賽千二米「共建世界」在潘頓胯下一出即勝，成為潘頓在港第二千場頭馬，賽後潘頓太太Nicole，女兒Roxy 和兒子Cash一家四口齊齊整整地見證這個歷史時刻，由馬會主席廖長江在凱旋門頌發獎狀紀念品給潘頓。

馬主蘇啟聲說：「賽前我已經對『共建世界』十分有信心，這是我和桂福特首次合作，即擦出火花，我還有一匹馬交由他訓練，希望大家合作繼續贏馬。此馬今場贏馬時間並非太突出，不過牠只有兩歲，希望牠越跑越進步。」

桂福特說：「我很開心可以為『共建世界』馬主蘇啟聲建功，馬兒只有兩歲，仍然很年輕，我將會與馬主蘇生商量，如果馬主同意，我可能安排馬兒在七月跑多一場千二米便提早歇暑，留待下季才再出賽。」

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