「首飾天空」及「錶之星河」演出拾級而上盼周日首奪三級賽頭馬

本年度馬季已踏入較後階段，而兩匹在季內續有進步的新秀「首飾天空」及「錶之星河」將於周日（5月31日）在沙田登場，分別角逐當天舉行的兩項三級賽獅子山錦標（1600米讓賽）及沙田銀瓶（1200米讓賽），力爭攀上今季的高峰。

「首飾天空」及「錶之星河」目前的本地評分分別高達95分及101分，均屬出道以來最高。兩駒同樣會於本周末首度亮相分級賽，冀在更高班次的賽事中證明實力。

由蔡約翰訓練的「首飾天空」休賽十二個月後於4月重返賽場，復出後取得兩戰全勝的佳績，再次證明這匹四歲馬甚具潛力。

這匹「秋陽」的子嗣出道以來已上陣七次，曾在好地、好至快地及軟地上勝出1200米、1400米及1600米賽事，足見牠的適應力甚強。

「首飾天空」（119磅）四周前首度夥拍艾兆禮出賽，即在受天雨影響的場地上攜手攻下一項1600米第二班賽事。這對人馬組合今仗將繼續合作出爭獅子山錦標。

艾兆禮說：「馬兒至今的表現無可挑剔，近兩仗更取得連勝，而今次升班角逐也只需負輕磅。牠是一匹好馬，到了周日我們會了解牠多一點。」

「我不太肯定（上仗的）場地狀況。馬兒出閘時似乎有點欠順，但當我們進入直路後，牠隨即調整好自己，以佳勢衝刺。我不知道本周接下來的天氣會如何，但牠對場地的適應力頗強。若場地變得稍為軟慢，對馬兒當然沒有問題，畢竟牠曾在這種場地上取勝。不過馬兒也曾在乾快地上報捷，因此我認為場地狀況不成問題。」

艾兆禮今季已取得五十四場勝仗，暫居騎師榜第三位，落後「首飾天空」較早時的慣常拍檔布文三場頭馬。這位來自意大利的好手今季與冠軍級練馬師蔡約翰合作無間，兩人已攜手取得十八場頭馬。

艾兆禮表示：「蔡約翰今季大部分時間都在支持我，我們合作得很好。我能夠策騎那些輕磅馬上陣，這對我幫助很大。」

至於周日上演的另一項三級賽沙田銀瓶（1200米讓賽），由文家良訓練的「錶之星河」將夥拍田泰安爭標，負121磅上陣。

這匹「情深義重」的四歲子嗣於今季開季時獲評79分，開鑼日出戰一場第三班賽事時在末段力弱下以第六名衝線，但其後六戰表現出色，共得三冠一亞一季的佳績，評分也一直拾級而上。

「錶之星河」周日將要與「精算暴雪」（135磅）、「美麗第一」（129磅）及「好友心得」（126磅）等一眾短途菁英同場較量，當中「好友心得」更曾於季內在沙田1200米第二班賽事造出快時間取勝。不過，田泰安相信「錶之星河」的狀態會在季尾迎來高峰，而今仗負輕磅上陣也有利馬兒爭標。

續有進境的「錶之星河」（121磅）將越級挑戰三級賽沙田銀瓶（1200米讓賽），力求繼續拾級而上。

這位來自毛里裘斯的好手說：「來到季尾，總有一些馬匹仍能維持狀態，並且享有負輕磅的優勢。這些都是所有人希望得到的坐騎，而我很幸運能策騎此駒。」

「這是一場硬仗。當然陣上有一些我們必須重視的對手，但我也確信馬兒目前的狀態足以爭勝。」

本周日（5月31日）沙田合共編排十一場本地賽事，頭場新馬賽香港五華同鄉總會盃平磅賽（1200米）將於下午十二時四十五分開跑。

