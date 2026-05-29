日本打吡武豊盼與新晉練馬師上原佑紀攜手奪魁

日本打吡（2400米一級賽）將於周日（5月31日）在東京競馬場上演，屆時各路三歲菁英將同場爭奪殊榮，精彩可期。殿堂級騎師武豊今次將與新晉練馬師上原佑紀合作，盼憑「通天飛」攜手揚威這項總獎金高達六億五千一百萬日圓（約合三千一百九十萬港元）的大賽。

武豊迄今先後夥拍「特別周」（1998年）、「愛慕織姬」（1999年）、Tanino Gimlet（2002年）、「大震撼」（2005年）、「高情厚意」（2013年）及「勝局在望」（2022年）六度揚威日本打吡，成為此賽歷來勝出次數最多的騎師。這位五十七歲的名將今年將第三十七次參賽，力爭第七度封王，繼續刷新由他保持的奪冠次數紀錄。

武豊在今屆賽事的坐騎「通天飛」由現年三十六歲的上原佑紀訓練，而除了「通天飛」外，上原佑紀還會派遣「清潔能源」、「強勢神使」及「鷹之徽紋」出爭這項日本經典賽事。

武豊早於1988年首次參加日本打吡，當時他策騎Cosmo Amber取得第十六名。這位長青好手周日將續策「通天飛」再逐殊榮，期望馬兒能繼上仗揚威同場同程的青葉賞（2400米二級賽）後再下一城，擊敗料將成為熱門的「洛夫琴山」摘桂。「洛夫琴山」迄今雖已兩勝一級賽，但從未挑戰2000米以上途程。

「通天飛」父系出自2020年日本打吡冠軍兼三冠王「鐵鳥翱天」，上仗出爭青葉賞時克服排第十六檔的不利因素，轉直路彎時自中間位置發力上前，最終以2分23秒正的甚快時間取勝，追平了賽事的頭馬時間紀錄。

武豊說：「那是一場很好的勝仗。畢竟我在該仗首次策騎馬兒，而我們更要從外檔起步，因此有一些未知之數。不過賽事的形勢很適合我們發揮，有助抵銷排外檔的因素。我認為馬兒的演出及贏馬時間均頗具說服力。馬兒是匹佳駟，我很高興牠能取得參賽席位。」

「策騎過馬兒出賽後，我覺得牠的加速力比我預期中更強。我未必會說馬兒已讓人覺得牠的走勢非常暢順，但牠的步幅很大。」

「通天飛」的勁敵「洛夫琴山」上仗於4月19日在中山競馬場角逐日本二千堅尼（2000米一級賽），最終輕鬆擊敗今仗再度碰頭的「天狼煌煌」及「鷹之徽紋」掄元，更以1分56.5秒打破場地時間紀錄。「洛夫琴山」今次將續由贏馬拍檔松山弘平執韁。

儘管「洛夫琴山」的長力受到質疑，但練馬師杉山晴紀卻不以為意，更指馬兒父系出自「世界首映」，氣量應不成問題。「世界首映」是頂尖種馬「大震撼」的子嗣，曾於2019年勝出菊花賞（3000米一級賽）。

杉山晴紀說：「馬兒頗為健碩，而從血統來看，我認為牠（在應付此程上）不會有問題。關鍵是要讓牠隨自己的步韻競跑。」

列陣此賽的還有父系同樣出自「鐵鳥翱天」的「塔狀高雲」。此駒迄今三戰全勝，包括於5月9日在慣常拍檔西村淳也胯下以勁勢勝出京都新聞盃（2200米二級賽）。

「塔狀高雲」的練馬師高野友和說：「我認為馬兒上仗的爭勝難度很高，但牠最終仍能勝出，表現實在很好。我覺得牠每次上陣後都會變得更成熟，從牠的表現便可知道。」

今仗有力爭勝的參賽馬還包括「天狼煌煌」、「膽大」、「海外小城」、「強勢神使」、「素樸派」及「鷹之徽紋」。

日本打吡（2400米一級賽）編為海外賽事第一組第一場，將於香港時間5月31日（星期日）下午二時四十分開跑。

