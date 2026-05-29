法國打吡「得利星」率領主隊佳駟力抗岳伯仁大軍

法國打吡（2100米一級賽）將於週日（5月31日）在尚蒂伊馬場舉行，屆時「得利星」將率領多匹在當地服役的佳駟，力求擊敗以岳伯仁馬房的「巴貝多河」為首的外隊強敵，在主場勇奪這項錦標。



去年憑「印象創新」揚威法國打吡的岳伯仁今季續創佳績，在季內已舉行的六項歐洲經典賽事中奪得四項冠軍。這位愛爾蘭練馬大師今次將三路興兵，派出「巴貝多河」、「蒼鷹山」及「蒙特利爾」參賽，盼能再添經典賽事錦標。



「巴貝多河」是岳伯仁今次遠征的領軍代表，將在莫雅胯下自第十五檔起步。這匹「活頓鎮」的子嗣於5月7日在車士達出爭迪河錦標（2064米表列賽），最終大勝七個馬位而回，隨後以今仗作為目標。



岳伯仁說：「我們派遣馬兒到車士達上陣，是為了看看牠能否應付一又四分一哩途程，結果牠應付得很好。今次顯然是大幅升級挑戰，但賽前一切都進展得很順利。馬兒看來甚具級數。」



過去十二屆法國打吡之中，共有十一匹頭馬自第八或以內的檔位起步，不過「巴黎市郊」於2012年成功克服排第十六檔的考驗，夥拍曾在香港策騎的賀銘年奪魁。



「蒼鷹山」曾於5月初揚威同場賽事，取得寶貴的經驗，今次將續由蘇銘倫主轡；而將夥拍羅敦爭功的「蒙特利爾」上仗則在尚蒂伊落敗。



岳伯仁說：「『蒼鷹山』有在同場取勝的經驗，或會成為爭勝關鍵。『蒙特利爾』雖然仍有點稚嫩，但每仗均有進步。」



另一方面，高仕登及高素德本週不惜支付七萬二千歐元（約合六十五萬六千港元）的補充報名費， 讓旗下的「工業浮城」補入此賽。這匹「范高爾」子嗣由Faisal王子擁有，上仗角逐英國二千堅尼（1600米一級賽）時在頭馬「劇烈氣象」之後取得第六名，今仗將增程角逐。



馬主Faisal王子的賽馬顧問Ted Voute表示：「這確實是有點冒險，不過王子很想試試，希望他能得到回報。」



其他外隊參賽馬包括自第一檔出閘的「丘中村子」，以及由岳伯仁的兒子岳品賢訓練的「迅先男孩」。



主隊代表方面，葛威法今次決定放膽一試，派遣旗下初出即勝的「得利星」參戰，該駒將自第十檔起步。「得利星」是一級賽盟主「得令星」的同母弟弟，葛威法相信馬兒的優良血統有助彌補經驗的不足。

葛威法說：「今次的安排其實頗為進取，因為要讓經驗尚淺的賽駒出戰這種大賽從不容易。我們不得不延遲牠的出道時間，但馬兒初出即勝後已變得更成熟。參加法國打吡的機會只有一次，而馬兒的血統及天賦讓牠得以參與其中。」



「獨木林」上仗以一個馬頭位之先力壓「蒙特利爾」掄元，至今三戰全勝，但牠的贏馬拍檔巴米高今仗則會選策「得利星」爭標。



另外兩匹值得留意的主隊代表分別是已取得三捷的「珠璣侯爺」，以及曾在一級賽入位的「葉間陽光」。「珠璣侯爺」的其中一名馬主是已退休的練馬師夏德，她曾訓練出1986年法國打吡盟主Bering。



夏德說：「無論週日的場地或檔位如何，也沒有任何藉口，畢竟我曾憑排最外的第二十二檔起步的賽駒攻下凱旋門大賽。」



身兼「珠璣侯爺」馬主之一的練馬師戴卓雅說：「一切已準備就緒。我們對馬兒（『珠璣侯爺』）的評價一直很高，而能夠派出如此優質的馬匹角逐這類大賽，正是我們每天早起的原因。」



由費伯華訓練的「葉間陽光」上仗角逐法國二千堅尼（1600米一級賽），遇上狀況遠較今仗惡劣的場地，但最終仍跑獲亞軍，今仗將力求更進一步。



同屬費伯華麾下的「實績」則會角逐同日舉行的三級賽PMU全球匯合彩池橡樹錦標（1000米）。這匹由Faisal王子擁有的佳駟去年曾在多維爾勝出一項一級賽，今仗頗具勝望。



PMU全球匯合彩池橡樹錦標（1000米三級賽）編為海外賽事第二組第一場，將於香港時間晚上九時五十三分開跑；而法國打吡（2100米一級賽）則編為海外賽事第二組第二場，將於香港時間晚上十時三十分開跑。