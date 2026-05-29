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艾兆禮「首飾天空」「友瑩仁」

馬圈快訊
更新時間：17:23 2026-05-29 HKT
發佈時間：17:23 2026-05-29 HKT

艾兆禮近期稍沉寂，對上三個他有份上陣的賽日，只取得五席亞軍，暫未能贏得頭馬；周日沙田賽事，其胯下七匹坐騎不乏牌面馬，應有望取得佳績。

艾兆禮表示，希望各匹坐騎臨場可跑出水準，全力爭取勝利，其中新勝而臨的蔡廄「首飾天空」，以及近期表現穩定的「友瑩仁」，均是爭勝分子。

首飾天空輕磅有利

「首飾天空」今季四月復出輕鬆取勝，上仗在田草千六米再下一城。
「首飾天空」今季四月復出輕鬆取勝，上仗在田草千六米再下一城。

列陣第七場三級賽千六米獅子山錦標的「首飾天空」，去年十一月試閘後被發現流鼻血，今季延至四月才復出，距上次出賽超過一年，但依然能夠輕鬆取勝；上仗牠則在田草千六米再下一城，表現出色。艾兆禮說：「上仗『首飾天空』升上二班出賽，加上臨場受天雨影響轉為軟地，但仍無礙其發揮，末段帶離對手勝出；今仗列陣三級賽遇上多匹惡馬，是對其實力一大考驗，但牠今季只跑過兩仗，目前體力充足，而且只負一一九磅有利，希望牠能夠再次克服困難，取得其首場級際賽勝利。」

友瑩仁收復失地

「友瑩仁」早前在艾兆禮胯下連捷。
「友瑩仁」早前在艾兆禮胯下連捷。

出爭第五場三班千四米的「友瑩仁」，早前在艾兆禮胯下連捷，上仗則跑獲殿軍；周日再跑贏馬途程千四米，騎者認為可收復失地：「上仗『友瑩仁』回到三班上陣，與更強的對手同場，過終點時落後頭馬四分三馬位跑獲殿軍，表現已算及格，亦反映牠負輕磅出賽仍具競爭力，加上其跑法主動，在季尾階段往往佔有優勢。今仗牠繼續跑正宗路程，應該有機會收復失地，再贏一場頭馬。」

艾兆禮接着又提到，廖康銘馬房的「極歡欣」，上仗在港初出跑新馬賽一千米跑獲殿軍，只落後頭馬「鵲橋飛昇」個多馬位，走勢不俗，質新馬拼過一仗之後，將有助其提升狀態；周日轉戰第一場新馬賽千二米，屆時可望有進步表現，應有機會拼入前列一席，甚至擊敗對手贏馬。

文傑

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