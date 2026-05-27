馬場密探048｜「大千雄心」轉場取勝

方嘉柏馬房的「大千雄心」，今晚轉場岀擊，初跑谷草一六五○米，但依然交岀水準表現，起步後守在前列位置，入直路在鞍上人莫雷拉力策下，力壓大熱門馬「魅力知耀」，贏得今季第二場頭馬。

賽後練馬師方嘉柏說：「『大千雄心』 近兩次跑沙田賽事都是排外檔，上仗全程走外疊，所負不遠，跑得不算差。今次雖然初跑快活谷，但牠應付得很好，莫雷拉發揮很好，沿途慳位而上，跟隨大熱門守好位，順利取勝。其實『大千雄心』今早曾經甩了蹄鐵，幸好馬會有很好的釘甲師幫馬兒立即釘回合適的蹄鐵，令馬兒感到舒服，我們馬房員工都落了許多心機去照顧馬匹。我希望分享這個幕後故事，令大家明白，整個馬房團隊都很努力。」方嘉柏目前只欠榜首沈集成一場頭馬，他表示會盡力爭取更多頭馬。

