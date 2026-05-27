馬場密探048｜「捷足奔馳」在港首捷

去年十二月轉投姚本輝馬房的「捷足奔馳」，上場在田草千八米跑第二，今晚轉戰谷草第二場五班二千二百米長途賽，鞍上人田泰安選擇在中段發力，結果直路上猶有餘勁，以三又四分三馬位抛離對手，亦以二點九倍大熱門贏得在港首場頭馬。

賽後練馬師姚本輝說：「『捷足奔馳』持續進步，此馬比較遲熟，路程方面以千八米至二千二百米最合。由於『捷足奔馳』跑得比較少，里程未盡，加分後如果升上四班，應該仍有競爭能力。我對於此馬能夠贏近四個馬位，感到非常驚喜。」

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