Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬場密探048｜「捷足奔馳」在港首捷

馬圈快訊
更新時間：19:37 2026-05-27 HKT
發佈時間：19:37 2026-05-27 HKT

去年十二月轉投姚本輝馬房的「捷足奔馳」，上場在田草千八米跑第二，今晚轉戰谷草第二場五班二千二百米長途賽，鞍上人田泰安選擇在中段發力，結果直路上猶有餘勁，以三又四分三馬位抛離對手，亦以二點九倍大熱門贏得在港首場頭馬。

賽後練馬師姚本輝說：「『捷足奔馳』持續進步，此馬比較遲熟，路程方面以千八米至二千二百米最合。由於『捷足奔馳』跑得比較少，里程未盡，加分後如果升上四班，應該仍有競爭能力。我對於此馬能夠贏近四個馬位，感到非常驚喜。」

按下圖睇更多相片：

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
打風｜熱帶氣旋命名「薔薇」 天文台發移動路徑 料「升呢」至強颱風！
01:49
打風｜熱帶氣旋命名「薔薇」 天文台發移動路徑 料「升呢」至強颱風！
社會
6小時前
蔡一傑癌細胞擴散最新狀態曝光  孤身落茶餐廳素顏憔悴身形消瘦  揸機與粉絲自拍展紳士風度
01:00
蔡一傑癌細胞擴散最新狀態曝光  孤身落茶餐廳素顏憔悴身形消瘦  揸機與粉絲自拍展紳士風度
影視圈
11小時前
旅行團風光不再？逼爆照揭三大不敗神話引熱議：後生仔都爭住報？｜Juicy叮
旅行團風光不再？逼爆照揭三大不敗神話引熱議：後生仔都爭住報？｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
佐敦醉瓊樓飯店結業！64年客家菜名店翻新求變不果：不敵時勢 梅菜扣肉／鹽焗雞以後要去呢度食...
佐敦醉瓊樓飯店結業！64年客家菜名店翻新求變不果：不敵時勢 梅菜扣肉／鹽焗雞以後要去呢度食...
飲食
6小時前
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
生活百科
2026-05-26 13:12 HKT
吳家樂回應楊思琦遭集體欺凌拒道歉：諗下點解咁多人咁做  幕後人大鬧賤種楊思琦點讚
吳家樂回應楊思琦遭集體欺凌拒道歉：諗下點解咁多人咁做  幕後人大鬧賤種楊思琦點讚
影視圈
2026-05-26 18:05 HKT
73歲盧偉國再婚 10月迎娶90後粵劇演員余仲欣 準外父余伯樂：我無問題｜Kelly Online
73歲盧偉國再婚 10月迎娶90後粵劇演員余仲欣 準外父余伯樂：我無問題｜Kelly Online
政情
7小時前
暑假遊學新玩法！生態探索×國際足球營 培養小朋友解難能力
教育資訊
5小時前
外遊返港必用? 港鐵站新設「神機」處理外幣散鈔?  2xchange兌換機支援12種外幣即換港幣現金
外遊返港必用? 港鐵站新設「神機」處理外幣散鈔?  2xchange兌換機支援12種外幣即換港幣現金
生活百科
2026-05-26 16:54 HKT
佘詩曼拒跟「陰濕人」正面衝突 自認高EQ冷眼對待：影響到我就唔得 從雞仔聲到四屆視后全靠呢招
佘詩曼拒跟「陰濕人」正面衝突 自認高EQ冷眼對待：影響到我就唔得 從雞仔聲到四屆視后全靠呢招
影視圈
10小時前