田泰安「捷足奔馳」「魅力星」

田泰安剛周日成績平平，只憑「逍遙騎士」和「千帆駒」上名，未能交出頭馬。明晚跑馬地夜賽，他將策騎八駒上陣，當中多駒都近績不俗，屆時有望取得佳績。田泰安今晨表示，今戰以「捷足奔馳」和「魅力星」兩駒最具爭勝機會，冀望牠們都跑出水準，將全力爭取最佳成績。

捷足奔馳收復前失

「捷足奔馳」上仗跑田草千八米得亞軍。

姚廄「捷足奔馳」上仗跑田草千八米得亞軍，明晚轉戰谷草二千二百米長途賽，田泰安說：「早在『捷足奔馳」上場出賽之前，牠便曾試谷閘且走勢甚佳，所以今場牠渡江出戰，場地適應性將不成疑問。目前有待證實的，反而是牠能否有長力勝任二千二百米，不過牠已經五歲，戰鬥力正值全盛時期，本身亦脾氣良好，競跑時不會搶口，而且容易操控，所以應有機會可扳至更長路程，希望趁『捷足奔馳』目前的狀態仍勇，能全力收復前失，贏出在港首場頭馬。」

魅力星長期見勇

「魅力星」早前由田泰安策騎，在泥地千二米取得一冠一季。

「魅力星」早前由田泰安策騎，在泥地千二米取得一冠一季，明晚轉跑谷草千二米，騎者分析說：「現年四歲的『魅力星』今季狀態長期見勇，而且牠場地性能廣泛，除了泥地賽之外，亦曾在田草和谷草上名，所以今場牠出戰谷草千二米，亦肯定是射程範圍。今場牠排在二檔起步，希望在許可的情況之下，起步後守在前列位置，以利用本身的速度和排位優勢，務求發揮出最佳水準，走入前列一席。」

最後，田泰安表示「紅衣醒目」經常欠運，因排檔或臨場際遇欠佳，令牠季內遲遲未能贏得頭馬。今次馬兒出戰谷草一六五○米，不幸又排在十檔，隨時又會走外疊蝕位，所以即使理應具有良好的爭勝機會，但致勝關鍵還要視乎臨場際遇，以及對手的發揮而定，希望屆時能遇上理想形勢。

文傑