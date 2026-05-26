全球一哥「嘉應高昇」20連勝慶功 場面熱鬧

全球最高分馬是香港馬王「嘉應高昇」，此馬今季戰績彪炳，馬如其名，成就步步高升。今季八戰八勝，完成二十連勝，當中更遠征澳洲成功，勝出一級賽珠穆朗瑪峰錦標，成為三冠短途王，而且屢次打破田草1200米紀錄時間，國際評分高達130分，是全球一哥馬。

昨晚「嘉應高昇」馬主團體在沙田馬場會所舉行20連捷慶功宴，慰勞一眾馬房功臣，希斯悉心訓練、潘頓出色的發揮、馬房團隊對馬兒的照顧和香港馬會的支持等。

昨晚「嘉應高昇」馬主團體在沙田馬場會所舉行20連捷慶功宴，慰勞一眾馬房功臣，希斯悉心訓練、潘頓出色的發揮、馬房團隊對馬兒的照顧和香港馬會的支持等。

馬主梁錫光伉儷、葉志明等團體成員、希斯及太太、潘頓及太太、騎過「嘉應高昇」的田泰安亦有獲邀出席。梁錫光好友馬主朋友，三冠長途王「遨遊氣泡」馬主程志輝、「魅力」系鄧詠琪均有獲邀出席。全晚高潮是梁錫光、程志輝及馬會高層鄭奇龍帶領一眾好友在台上高唱譚詠麟名曲《朋友》，炒熱氣氛。

全晚高潮是梁錫光 (右)、程志輝 (中) 及馬會高層鄭奇龍 (左) 帶領一眾好友在台上高唱譚詠麟名曲《朋友》，炒熱氣氛。

梁錫光在台上表示，很感恩養到「嘉應高昇」，只希望馬兒健健康康，其餘交由希斯部署。

梁錫光表示，很感恩養到「嘉應高昇」，只希望馬兒健健康康，其餘交由希斯部署。

按圖睇有關相片：

陳嘉甜