Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全球一哥「嘉應高昇」20連勝慶功 場面熱鬧

馬圈快訊
更新時間：14:21 2026-05-26 HKT
發佈時間：14:21 2026-05-26 HKT

全球最高分馬是香港馬王「嘉應高昇」，此馬今季戰績彪炳，馬如其名，成就步步高升。今季八戰八勝，完成二十連勝，當中更遠征澳洲成功，勝出一級賽珠穆朗瑪峰錦標，成為三冠短途王，而且屢次打破田草1200米紀錄時間，國際評分高達130分，是全球一哥馬。

昨晚「嘉應高昇」馬主團體在沙田馬場會所舉行20連捷慶功宴，慰勞一眾馬房功臣，希斯悉心訓練、潘頓出色的發揮、馬房團隊對馬兒的照顧和香港馬會的支持等。

昨晚「嘉應高昇」馬主團體在沙田馬場會所舉行20連捷慶功宴，慰勞一眾馬房功臣，希斯悉心訓練、潘頓出色的發揮、馬房團隊對馬兒的照顧和香港馬會的支持等。
昨晚「嘉應高昇」馬主團體在沙田馬場會所舉行20連捷慶功宴，慰勞一眾馬房功臣，希斯悉心訓練、潘頓出色的發揮、馬房團隊對馬兒的照顧和香港馬會的支持等。

馬主梁錫光伉儷、葉志明等團體成員、希斯及太太、潘頓及太太、騎過「嘉應高昇」的田泰安亦有獲邀出席。梁錫光好友馬主朋友，三冠長途王「遨遊氣泡」馬主程志輝、「魅力」系鄧詠琪均有獲邀出席。全晚高潮是梁錫光、程志輝及馬會高層鄭奇龍帶領一眾好友在台上高唱譚詠麟名曲《朋友》，炒熱氣氛。

全晚高潮是梁錫光 (右)、程志輝 (中) 及馬會高層鄭奇龍 (左) 帶領一眾好友在台上高唱譚詠麟名曲《朋友》，炒熱氣氛。
全晚高潮是梁錫光 (右)、程志輝 (中) 及馬會高層鄭奇龍 (左) 帶領一眾好友在台上高唱譚詠麟名曲《朋友》，炒熱氣氛。

梁錫光在台上表示，很感恩養到「嘉應高昇」，只希望馬兒健健康康，其餘交由希斯部署。

梁錫光表示，很感恩養到「嘉應高昇」，只希望馬兒健健康康，其餘交由希斯部署。
梁錫光表示，很感恩養到「嘉應高昇」，只希望馬兒健健康康，其餘交由希斯部署。

按圖睇有關相片：

陳嘉甜

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
「李家風暴」驚爆新一章  《東周刊》獨家爆李家鼎女友係馬貫東阿媽  與李泳豪爭產大鬥法
「李家風暴」驚爆新一章  《東周刊》獨家爆李家鼎女友係馬貫東阿媽  與李泳豪爭產大鬥法
即時娛樂
7小時前
移英港媽輸掉20年婚姻 同路人蒲頭：我也在英國離了 網民看透世情：移民放大雙方問題｜Juicy叮
移英港媽輸掉20年婚姻 同路人蒲頭：我也在英國離了 網民看透世情：移民放大雙方問題｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
黃長興拒送10歲仔讀國際學校 全因自己一個「痛處」捱足多年 現娶富貴妻住2千萬豪宅
黃長興拒送10歲仔讀國際學校 全因自己一個「痛處」捱足多年 現娶富貴妻住2千萬豪宅
影視圈
16小時前
長者生活智慧 10個買餸7個「拉車仔」 網民拆解現象 背後一原因最心酸｜Juicy叮
長者生活智慧 10個買餸7個「拉車仔」 網民拆解現象 背後一原因最心酸｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-25 13:00 HKT
入商場熱過條街？港女怒寫投訴信轟全港商場冷氣大縮水 網民揭消失之謎兼激讚一商場最良心｜Juicy叮
入商場熱過條街？港女怒寫投訴信轟全港商場冷氣大縮水 網民揭消失之謎兼激讚一商場最良心｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
政府資助長者做白內障手術！醫管局「耀眼行動」津貼$8000 3類人有份 附申請資格/方法
政府資助長者做白內障手術！醫管局「耀眼行動」津貼$8000 3類人有份 附申請資格/方法
生活百科
2026-05-24 09:30 HKT
鄧兆尊自爆患重病已立遺囑 終極剖白15億身家 評陳慧琳為娛圈清泉。
10:07
鄧兆尊自爆患重病已立遺囑 終極剖白15億身家 評陳慧琳為娛圈清泉丨獨家
影視圈
8小時前
屯門中學校長涉於新加坡作不當言行 校董會急撲火：深表歉意 若違教師操守必嚴肅處理
02:04
屯門中學校長涉於新加坡作不當言行 校董會急撲火：深表歉意 若違教師操守必嚴肅處理
社會
5小時前
王書麒近照曝光 偕老婆許秋怡恩愛赴明星飯局 昔日當紅童星曾遭萬梓良掌摑致面癱
王書麒近照曝光 偕老婆許秋怡恩愛赴明星飯局 昔日當紅童星曾遭萬梓良掌摑致面癱
影視圈
17小時前
李家鼎女友是馬貫東媽媽 《東周刊》獨家爆爭產白熱化 馬貫東雙手合十10字回應
李家鼎女友是馬貫東媽媽 《東周刊》獨家爆爭產白熱化 馬貫東雙手合十10字回應
影視圈
2小時前