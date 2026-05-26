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內圈捕影│「燭光晚餐」力度充沛

馬圈快訊
更新時間：00:18 2026-05-26 HKT
發佈時間：00:18 2026-05-26 HKT

雖然昨朝出跳馬不少，但到內圈出試馬仍多，好多勇馬出現。

「燭光晚餐」助手踱兩圈，步伐穩健力度充沛，馬身依舊咁靚，神色活躍暗火展現，打仔馬長期呈勇。

「晶晶日上」助手踱一圈，步姿爽朗有彈力，毛色悅目現光澤，神態亦相當活躍，朝氣勃勃近況出色。

「川河耀駒」助手踱兩圈，神情專注汗濕唔多，跑姿順暢落腳輕巧，馬身愈收愈靚，態勇且不斷進步。

「泰泰精神」助手踱一圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色亮麗目光銳利，有進無退上佳水準。

「過關勇士」(圖) 助手踱兩圈，細馬身粗壯，成身肌肉充滿線條美，步伐硬朗勁度足夠，近況極之省鏡。
「過關勇士」(圖) 助手踱兩圈，細馬身粗壯，成身肌肉充滿線條美，步伐硬朗勁度足夠，近況極之省鏡。

「過關勇士」助手踱兩圈，細馬身粗壯，成身肌肉充滿線條美，步伐硬朗勁度足夠，近況極之省鏡。

「朗日自強」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，大馬身好粗壯，饒具朝氣一直見好。

「魅力知耀」助手踱兩圈，大大步走過，步挺爽勁貫注力強，身靚省鏡皮光玉滑，長期吸引體力充沛。

「洛河」助手踱兩圈，步挺爽勁精神爽利，馬身壯得不得了，毛色油潤好悅目，持續操得健康理想。

「開心三多」助手踱兩圈，擔高頭走極具朝氣，步順力雄火氣充裕，身壯實淨毛色仍靚，未見走樣。

「浪漫老撾」助手踱一圈，身壯脹卜卜，毛色鮮明潤澤，落腳整齊走勢又硬淨，老而彌堅保養得宜。

謝鋒

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