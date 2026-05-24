馬場密探048｜「浪漫勇士」三冠封王

今日賽事的重頭戲，香港三冠系列尾關冠軍暨遮打盃，沈廄的「浪漫勇士」臨場照例被捧成一點一倍全熱門，結果該駒在終點前力壓「數字天文」，成為繼「翠河」和上季「遨遊氣泡」之後，香港第三匹三冠盟主。

沈集成旗下的「浪漫勇士」勝出一級賽遮打盃，成為繼「翠河」及「遨遊氣泡」後，香港賽馬史上第三匹長途三冠王。

賽後「浪漫勇士」馬主劉栢輝說：「『浪漫勇士』跑二千四百米並非首本路程，今場贏馬過程有點驚險，我都很開心。『浪漫勇士』三年前曾經在遮打盃跑得第二名（該場頭馬是『將王』）有點可惜，現在『浪漫勇士』贏遮打盃，我十分高興，馬兒將會歇暑休息，至於下季部署，我會再和沈集成傾談再決定。」

沈集成說：「『我十分光榮，可以遇到天才馬『浪漫勇士』，牠的表現如此出色，八歲馬曾經有腳患，做過手術，今季仍然可以表現出如此犀利，令我很感動，我能夠訓練到此馬，是每一位練馬師的夢想。我很幸運，可以訓練到『浪漫勇士』，我的馬房團隊都盡心盡力做到最好；馬主劉栢輝每一次做的部署決定都是非常正確，加上有世一麥道朗的發揮，我也要多謝香港馬會帶拍賣馬『浪漫勇士』來港，也多謝馬迷的支持。『浪漫勇士』今場贏馬後，會好好休息，我有問過大衛希斯，希斯說『嘉應高昇』在從化十分開心，我大有可能安排『浪漫勇士』運往從化放一個舒適的假期。」

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