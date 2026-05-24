馬場密探048｜「錶之浩瀚」飛到馬到

今日第三場四班千二米爆冷收場，於今年三月在田草千二米贏馬的「錶之浩瀚」，連輸三場之後，今日改配韋紀力跑同程，入閘前獨贏賠率由二十六倍跌至十倍，結果飛到馬到，該駒後上勝出，贏得今季第二場頭馬。

賽後「錶之浩瀚」馬主楊潔怡說：「我對『錶之浩瀚』賽前有一定信心，此馬今場克服外檔和負重磅的阻力，順利取勝，希望牠繼續進步。『錶之浩瀚』上場出賽時，場地鬆軟，馬兒可能不太喜歡，今日陽光普照，場地乾快，馬兒跑出應有的水準，希望我們一家人『錶』系馬繼續有好成績。」

「錶之浩瀚』練馬師巫偉傑說：「一出報名表，我已經搵韋紀力騎『錶之浩瀚』，我和他認識多年，加上他在澳洲是前列騎師，又曾經在香港策騎，對香港賽馬模式十分熟悉。『錶之浩瀚』上場黃寶妮跑來轉彎時有少少心急，擺前少少，加上步速不太有利，今場韋紀力留住跑，讓馬兒跑出應有的水準。」

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