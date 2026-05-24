馬場密探048｜「金快飛飛」輕勝對手
更新時間：13:41 2026-05-24 HKT
發佈時間：13:41 2026-05-24 HKT
發佈時間：13:41 2026-05-24 HKT
騎師潘頓今日先聲奪人，先在頭場策騎「威力非凡」後上贏得其在港首場頭馬，接着在第二場夥拍丁廄的「金快飛飛」輕勝對手，率先贏得孖寶，並在騎師王積分表上領先，潘頓距離其在港二千場頭馬，已經越來越接近。
賽後練馬師丁冠豪說：「『金快飛飛』今場出閘很快，從未試過這麼快，我都感到出奇。賽前我給潘頓的柯打是『金快飛飛』跟住其他馬跑，末段搵位衝刺，潘頓在陣上因應臨場的形勢而作出戰略調整，把握先機，馬兒出閘應聲彈出，潘頓今場真是跑得很靚。潘頓今場願意減磅騎『金快飛飛』，令我增添信心，此馬在進步中，我相信牠仍然有上升空間。」
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