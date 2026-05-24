Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬場密探048｜「威力非凡」落班即勝

馬圈快訊
更新時間：13:13 2026-05-24 HKT
發佈時間：13:13 2026-05-24 HKT

今日沙田賽事，頭場潘頓即以賀廄的「威力非凡」贏馬，只欠四場便累積在港第二千場頭馬。

賽後練馬師賀賢和太太、一對兒子及潘頓的兒子和「威力非凡」馬主曾炳威及親友一起拉頭馬，馬主曾炳威說：「我十分開心，剛周三女兒向欣的『東來欣賞』贏馬，今日我名下的『威力非凡』取勝，一連兩期賽事有頭馬相影。由於『威力非凡』身型不算龐大，因此賽前我很擔心馬兒負一三五磅能否應付，潘頓今場發揮出色，應記一功，我祝福騎者盡快贏出在港二千場頭馬。」

賀賢則說：「『威力非凡』落五班有利，我特意在馬匹配備上作出變動，希望讓馬兒有新鮮感，有突破的表現，我覺得馬兒可以跑更長的途程，希望牠今場贏馬後增強自信，在四班也能繼續為馬主建功。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
75歲獨居伯伯僅餘幾百蚊 師傅收$300維修費感內疚 見其一舉動竟秒變心安理得｜Juicy叮
75歲獨居伯伯僅餘幾百蚊 師傅收$300維修費感內疚 見其一舉動竟秒變心安理得｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
富臨酒家長沙灣分店5.29結業！職員親證消息 網民熱議1原因退場
富臨酒家長沙灣分店5.29結業！職員親證消息 網民熱議1原因退場
飲食
19小時前
移英港人生活大變 盤點5年他鄉故事 自爆私事：一習慣由每日做變一周兩次｜Juicy叮
移英港人生活大變 盤點5年他鄉故事 自爆私事：一習慣由每日做變一周兩次｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-23 13:38 HKT
吳婉芳二子胡智同低調結婚  契爺張學友跟吳婉芳合唱親密擁抱  美魔女顏值爆燈不輸新娘
吳婉芳二子胡智同低調結婚  契爺張學友跟吳婉芳合唱親密擁抱  美魔女顏值爆燈不輸新娘
影視圈
3小時前
八達通6批舊卡即將失效！聽到「嘟～嘟嘟」提示要換卡 即睇2大免費更換方法
八達通6批舊卡即將失效！聽到「嘟～嘟嘟」提示要換卡 即睇2大免費更換方法
生活百科
2026-05-23 12:47 HKT
周汶錡52歲生日群星到賀 張智霖臉色蒼白滿面倦容極憔悴 去年曾停工入院 早前拍劇太操勞？
周汶錡52歲生日群星到賀 張智霖臉色蒼白滿面倦容極憔悴 去年曾停工入院 早前拍劇太操勞？
影視圈
5小時前
政府資助長者做白內障手術！醫管局「耀眼行動」津貼$8000 3類人有份 附申請資格/方法
政府資助長者做白內障手術！醫管局「耀眼行動」津貼$8000 3類人有份 附申請資格/方法
生活百科
4小時前
白宮外驚傳十多響槍聲 槍手遭特勤局擊斃 特朗普當時身處府內
01:56
白宮外驚傳十多響槍聲 槍手遭特勤局擊斃 特朗普當時身處府內
即時國際
4小時前
連鎖酒樓海鮮拼盤 $598四人餐歎齊龍蝦/蟶子/鮑魚/龍躉 全線4分店特價供應
連鎖酒樓海鮮拼盤 $598四人餐歎齊龍蝦/蟶子/鮑魚/龍躉 全線4分店特價供應
飲食
2026-05-23 10:00 HKT
佘詩曼51歲生日飯局洩蜜？JW與富貴緋聞新歡王至尊「拍拖照」流出 唐鶴德現身為阿佘慶生
佘詩曼51歲生日飯局洩蜜？JW與富貴緋聞新歡王至尊「拍拖照」流出 唐鶴德現身為阿佘慶生
影視圈
19小時前