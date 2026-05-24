馬場密探048｜「威力非凡」落班即勝

今日沙田賽事，頭場潘頓即以賀廄的「威力非凡」贏馬，只欠四場便累積在港第二千場頭馬。

賽後練馬師賀賢和太太、一對兒子及潘頓的兒子和「威力非凡」馬主曾炳威及親友一起拉頭馬，馬主曾炳威說：「我十分開心，剛周三女兒向欣的『東來欣賞』贏馬，今日我名下的『威力非凡』取勝，一連兩期賽事有頭馬相影。由於『威力非凡』身型不算龐大，因此賽前我很擔心馬兒負一三五磅能否應付，潘頓今場發揮出色，應記一功，我祝福騎者盡快贏出在港二千場頭馬。」

賀賢則說：「『威力非凡』落五班有利，我特意在馬匹配備上作出變動，希望讓馬兒有新鮮感，有突破的表現，我覺得馬兒可以跑更長的途程，希望牠今場贏馬後增強自信，在四班也能繼續為馬主建功。」