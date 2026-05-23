愛爾蘭一千堅尼莫雅 轉策「純愛」或有重要啟示



「純愛」本月初在新市場以雷霆萬鈞之勢勝出英國一千堅尼（1600米一級賽），出色的表現讓該仗為廄侶「精確」執韁的莫雅決定，於週日（5月24日）轉策「純愛」出爭在卻拉舉行的愛爾蘭一千堅尼（1600米一級賽），盼能夥拍這匹步幅闊大的魁梧雌馬摘桂。



「精確」兩歲時曾勝出兩項一級賽，儘管上仗在新市場出賽前曾遇上一些阻滯，但牠早已證明本身長力充沛，促使岳伯仁的首選騎師莫雅選策牠出戰該賽，而非夥拍「純愛」上陣。然而於比賽當天，「純愛」克服當地直路賽道的考驗，在羅敦胯下輕鬆擊敗同場十八匹對手奪魁，當中包括在五個馬位之後衝線而只得第七名的「精確」。



岳伯仁形容「純愛」是一匹真正的馬后，並指出這匹父系出自「真金不換」的雌馬與眾不同之處︰「馬兒比絕大部分雄馬更魁梧及強壯，而牠既有去年勝出瑪麗皇后錦標（1000米二級賽）的速度，也能在一哩途程上交出如此優異的表現，實在非常難得。」



假如「精確」今仗能在羅敦胯下反勝「純愛」的話，相信會有點出人意料，但這確實有可能發生，畢竟岳伯仁坦言「精確」於今年較早時曾遇上阻滯，令牠於角逐新市場一役前的進度有點落後，不過之後馬兒已為週日一戰準備就緒。



除了分別自第一及第七檔出閘的「純愛」及「精確」外，巴利多爾陣營也會派出冷門分子「美化」（韋朗倫）參賽。今仗的十二匹參賽馬還包括英國代表「網走市」（布宜學），以及「赤誠公主」（馬昆）、「艷壓全美」（劉見龍）及「祈望封后」（李奇豐）等佳駟。

達德素金盃「劇唱一姐」鬥「精誠所至」

至於將於同日較早時間舉行的達德素金盃（2100米一級賽），焦點將落在同樣由岳伯仁訓練的「劇唱一姐」之上。這匹2025年全球評分最高的雌馬於去年取得連串佳績，包括先後在葉森及卻拉揚威英國橡樹大賽（2405米）及愛爾蘭橡樹大賽（2400米）兩項一級賽，其後於10月在巴黎隆尚出爭凱旋門大賽（2400米一級賽）時僅負於「得令星」一馬頭位，與冠軍擦身而過。



同屬岳伯仁馬房的「海軍大將」於本月較早時角逐莫爾斯橋錦標（2000米二級賽）時嘗試一放到底，更一度看似有機會以126倍的大冷門身分取勝，僅於末段被廄侶「劇唱一姐」超越。今仗牠將再度與「劇唱一姐」同場上陣。



「劇唱一姐」的最大威脅也許會來自由杜以晨策騎的「精誠所至」。隸屬韋利安馬房的「精誠所至」上月在沙丘園攻下哥頓李察錦標（1990米三級賽），證明牠踏入今年後續有進步。



韋利安說︰「馬兒懂得放鬆，態度甚佳。我認為牠可在卻拉這樣的賽道上大放異彩。」



馬會將於5月24日星期日晚上即時轉播上述兩項一級賽來港。達德素金盃（2100米一級賽）編為海外賽事第二組第一場，將於香港時間晚上十時五十五分開跑；而愛爾蘭一千堅尼（1600米一級賽）則編為海外賽事第二組第二場，將於香港時間晚上十一時三十分開跑。