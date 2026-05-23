鄭加文《當藝術邂逅賽馬》展覽開幕禮場面熱鬧

「唯美主義」馬主鄭加文是一名建築及室內設計師，他和潘頓近期一起創作一件藝術作品，名為《The ZP Chair 潘頓・磨鞍》椅子，並邀請潘明輝、周俊樂、袁幸堯在他們創作的藝術品拍攝，把賽馬和藝術連結。鄭加文舉辦《When Art Meets Horse Racing 當藝術邂逅賽馬》系列的展覽，將賽馬融入藝術之中，讓人以另一個角度認識賽馬，昨晚在中環大館進行開幕儀式，不少馬主、練馬師、騎師、運動員等均有到場，星光熠熠。

馬主兼設計師鄭加文根據潘頓靈感設計的椅子

「唯美主義」馬主鄭加文是一名建築及室內設計師，他和潘頓近期一起創作一件藝術作品，名為《The ZP Chair 潘頓・磨鞍》椅子。

「唯美主義」馬主鄭加文是一名建築及室內設計師，他和潘頓近期一起創作一件藝術作品，名為《The ZP Chair 潘頓・磨鞍》椅子。

到場出席開幕儀式的人眾多，馬主方面有馬王「嘉應高昇」馬主梁錫光伉儷、「魅力」系馬主鄧詠琪、「美麗」系馬主郭浩泉、「豐功偉績」馬主鍾韙㻺、「綠色」系馬主李嘉俊、馬主陳國聰、馬主楊敏健等。騎師方面，有分設計的潘頓與太太Nicole、潘明輝、周俊樂、黃寶妮、袁幸堯希威森和奧爾民有到場，練馬師方面，賀賢和伍鵬志都有與太太出席。另外，參與拍宣傳照的邱淑貞大女Ayla沈月、香港跳高女神楊文蔚都有到場；香港劍擊代表吳諾弘、歌手JW王灝兒、藝人余德丞多人撐場，場面熱鬧。

潘頓分享《The ZP Chair 潘頓・磨鞍》椅子的設計靈感時說：「其實靈感和設計是來自Clement（馬主鄭加文），自己從旁給予意見。《The ZP Chair 潘頓・磨鞍》椅子的四支枱腳都有不同角度，象徵馬匹奔跑時出腳有不同角度。椅子側面有皮袋馬鞍，椅子背後有馬鞭的形狀，椅子側內藏有綵衣圖案。大家可以見到這張椅子比一般的椅子矮，因為騎師的身形較細小。整張椅子把賽馬融入藝術中，皮革及木材均來自日本。這張《The ZP Chair 潘頓・磨鞍》椅子只製造了三張，一張在我家中，一張由Clement擁有，而另一張則用來拍賣，全用作作慈善用途。」

今次展覽會除《The ZP Chair 潘頓・磨鞍》椅子成焦點之外，還有由三位來自港、韓、日的藝術家 - Daun Jeong、中村達薰和林嘉欣一同創作藝術品，他們的作品分別是《Deconstructed Silks 解縷・綵衣》裝飾、《The Stall Screen 倚廄疏影》屏風和《The Horseshoe Ring Table 銜瓶蹄環》茶几，各展品都獨具風格，實行以賽馬混合藝術創作，展現賽馬另一層面給人欣賞和體會。今次的《When Art Meets Horse Racing 當藝術邂逅賽馬》展覽將由今天(5月23日)至下周五(5月29日)，在中環荷里活道10號大館E倉低層展出，歡迎任何人士免費到場參觀，開放時間為早上10時至晚上8時。

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陳嘉甜

