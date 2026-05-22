潘頓對「浪漫戰神」首戰一級賽保持務實樂觀

「浪漫戰神」於周日（5月24日）在沙田首度挑戰一級賽，出戰總獎金高達一千三百萬港元的渣打冠軍暨遮打盃（2400米一級賽），面臨出道迄今最嚴峻的考驗，但鞍上人潘頓未有完全否定坐騎的爭勝機會。

由沈集成訓練的「浪漫戰神」於本月初揚威與今仗同場同程的三級賽皇太后紀念盃（2400米讓賽），不但取得服役以來最重要的勝利，也證明本身的長力充沛。

然而，潘頓隨即指出「浪漫戰神」上仗是在受天雨影響的場地上憑僅負116磅的優勢擊敗實力稍遜的對手掄元，並強調馬兒今仗須在平磅下作大幅越級挑戰。

潘頓說：「馬兒的評分仍有很大的進步空間。牠上仗明顯地是憑負最輕磅的優勢取勝，同場對手也算不上是國際一級賽賽駒，而牠今次則須在平磅下與實力更強的對手較量。」

今仗的參賽馬中僅有兩駒曾在2400米途程上掄元，「浪漫戰神」是其中之一，而另一匹則是分別勝出酋長錦標及京都大賞典兩項2400米二級賽的外隊佳駟「大怪奇」。

潘頓表示「浪漫戰神」的潛力尚未盡露，明顯仍有進步空間，前景惹人憧憬。這位八屆香港冠軍騎師也認為馬兒今次有機會單騎領放，角逐此程賽事時或會成為優勢。

潘頓坦言：「今仗不易應付，但馬兒顯然能夠應付此程。牠出賽不多，還有進步空間。」

「假如『數字天文』（如幕後團隊於本周較早前所說般）留後競跑，我的坐騎便可單騎領放。就讓我們拭目以待吧，沈集成自有對策。」

「浪漫戰神」今仗的其中一匹對手是力爭成為三冠王的廄侶「浪漫勇士」。潘頓於本周較早時曾策騎「浪漫戰神」與該匹超級巨星一同出操，他於收操後表示滿意馬兒的表現。

這位澳洲好手續說：「馬兒與廄侶拍跳時的表現很好，兩駒同樣佳態洋溢。」

「如果我們能贏得一些獎金，馬兒已經算是表現得不錯了，這畢竟是一場賽馬比賽，結果誰也說不定。」

同日，潘頓也會與「美麗星晨」（128磅）故劍重逢。這匹由告東尼訓練的佳駟上仗出爭寶馬香港打吡大賽（2000米）時居後列衝線，休賽六十三天後將於今仗復出，縮程角逐第二班渣打環球私人銀行讓賽（1400米）。潘頓對這個安排表示支持。

「美麗星晨」上仗角逐寶馬香港打吡大賽（2000米）後，周日將縮程回師1400米賽事。

他說：「馬兒早期總是讓人覺得牠會成為一匹適合角逐七化郎（1400米）的賽駒。當增程至一哩（1600米）時，牠的表現總是會打了一點折扣。不過，正如所有四歲馬的幕後團隊一樣，他們想給予馬兒一個機會（參加寶馬香港打吡大賽），而他們真的這樣做了。現在我們可以重新專注發掘更適合牠發揮的賽事。」

另一邊廂，剛於周中取得今季第二十八勝的游達榮將於周日派出「泰坦」（130磅）作在港首戰，角逐第三班渣打人民幣業務讓賽（1200米）。

現年三歲的「泰坦」在澳洲服役時以「競賽區」（Field Of Play）之名出賽，去年曾在考菲爾德勝出只供雄馬及閹馬角逐的藍鑽石錦標預賽（1100米三級賽），而這匹「遙遠星空」的子嗣自去年10月來港服役後一直積極試閘。在來季進軍四歲馬經典賽事系列之前，游達榮認為「泰坦」已為在港首戰準備就緒。

游達榮說：「牠的試閘表現整體來說很不錯，但跑起來確實仍像一匹稍欠經驗的賽駒。馬兒出賽次數不多，所以我們很期待安排牠上陣。我認為今仗將為馬兒帶來一點衝擊，但始終我們可安排試閘的次數有限。」

本周日（5月24日）沙田合共編排十一場賽事，頭場第五班渣打數碼資產業務讓賽（1600米）將於下午十二時三十分開跑。

