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田泰安「隋我同來」「渡月橋」

馬圈快訊
更新時間：17:31 2026-05-22 HKT
發佈時間：17:31 2026-05-22 HKT

田泰安剛周三策騎「紫辰之星」，贏得其季內第三十六場頭馬；周日沙田賽事，他共有九匹坐騎列陣，其中五駒來自桂福特馬房。

田泰安表示，今戰坐騎普遍實力不俗，賽前準備亦相當充足，希望臨場可悉數交出表現，最好能夠取得頭馬，其中以「隋我同來」和「渡月橋」的機會最值得秤先。

隋我同來爭取首捷

「隋我同來」今季轉投桂廄後，至今取得兩次亞軍。
「隋我同來」今季轉投桂廄後，至今取得兩次亞軍。

出爭第二場四班千四米的「隋我同來」，今季轉投桂廄後，至今取得兩次亞軍；周日繼續進軍上名途程千四米，騎者說：「以『隋我同來』早前只敗在再出贏馬的『友瑩仁』的表現計，目前評分應具競爭力；上仗未能上名，可能是拼過兩仗後出現疲態，又或是當時早段跟得較前，因而影響後勁所致。不過，賽後牠已獲充分時間休息，並重新加強操練，今次將提升至足夠狀態迎戰，希望屆時跑出水準，可爭取在港首場頭馬。」

渡月橋爭勝水平

「渡月橋」早前由田泰安策騎試閘，輕鬆以第二名過終點。
「渡月橋」早前由田泰安策騎試閘，輕鬆以第二名過終點。

列陣第十場三班千二米的「渡月橋」，早前在晨操後被發現心律不正常，延至周日才再上陣，田泰安說:「其實『渡月橋』的健康早已無恙，且已重投操練一段時間，其間兩度遣往試閘。早前我策騎牠試閘時，輕鬆以第二名過終點，走勢令我感到滿意，相信其狀態逐漸回到爭勝水平。此駒質素尚新，相信仍有很大進步空間，今次復出跑千二米，只負一一五磅上陣，希望臨場可發揮出本身實力，走入前列位置歸來。」

另外，田泰安表示出爭第九場二班千四米的「千帆駒」，上仗後上跑獲季軍，走勢不俗；今仗再爭千四米，雖然同場對手甚多，且多駒均質新或具同程賽績根據，但牠季內亦曾以良好姿態勝出千四米，實力足以跟對手周旋。倘若臨場早段步速夠快，將進一步提升這匹後上馬的爭勝機會。

文傑

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