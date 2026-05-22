巫顯東相信渣打冠軍暨遮打盃2400米途程可助「天將龍駒」盡展所長

巫顯東將於周日（5月24日）續策呂健威麾下的「天將龍駒」上陣，出爭總獎金高達一千三百萬港元的渣打冠軍暨遮打盃（2400米一級賽）。他對這項大賽的形勢了然於心，認為今仗途程適合「天將龍駒」發揮，並預料賽事的早段步速將會偏慢，讓馬兒有時間找到合適步韻，盡展所長。

首度角逐這項香港長途大賽的巫顯東相信，現年五歲的「天將龍駒」將可在2400米途程上發揮優勢。

巫顯東說：「我認為『天將龍駒』是一匹長途馬，2400米對牠來說是合適的途程，因為角逐2000米賽事時，牠的出閘速度經常不足以取得好位。加上今次跑2400米途程，我認為首段的步速或會較慢，這對馬兒有幫助。」

「天將龍駒」上仗在黏地上角逐三級賽皇太后紀念盃（2400米讓賽），於末段交出凌厲後勁，最終在頭馬「浪漫戰神」一又四分三個馬位之後衝線，跑入季席。兩駒將於周日再度同場較量。

巫顯東補充道：「馬兒上仗跑2400米途程，給我的感覺很好。我認為牠周日能應付此途程。」

「天將龍駒」於3月首次挑戰一級賽，在花旗銀行香港金盃（2000米）中在頭馬「浪漫勇士」之後跑獲不俗的季軍。

「天將龍駒」大前仗及上仗出爭分級賽時均有優異演出，但前仗角逐第二班賽事時只得第八名，表現令人失望，對此巫顯東也不清楚原因。

他說：「我不知道那場二班賽發生了甚麼事。我有點失望。」

事後看來，「天將龍駒」該仗失準或許是因為1800米途程對牠稍為嫌短，畢竟牠直至末段才全力衝刺，於最後四百米至二百米的一段途程更造出全場最快的時間（11秒正），最終僅負於頭馬二又四分一個馬位。

出身自香港賽馬會見習騎師學校的巫顯東與「天將龍駒」合作無間，包辦了這匹「加官進爵」子嗣迄今在港全部十八場賽事的帥權，人馬合作共取得四冠、兩亞及四季的佳績。

巫顯東表示，他依然很感激馬主及練馬師的信任，讓他策騎一匹有力競逐分級賽的佳駟。

這位現年三十二歲的騎師表示：「我很感謝馬主及練馬師給我這個機會，讓我能於周日出戰一級賽。這是一場大賽，參賽的全是頂級佳駟，所以能夠參與其中已讓我非常高興了！我沒有特定期望，只會盡我所能，好好享受策騎馬兒，並且全情投入這場賽事。」

「天將龍駒」今仗將自第六檔出閘，同場對手分別是力爭成為三冠王的「浪漫勇士」（第四檔）、「大怪奇」（第二檔）、「百賀飛駒」（第九檔）、「利森名園」（第三檔）、「數字天文」（第五檔）、「嘉應傳承」（第八檔）、「君子傳承」（第七檔）及「浪漫戰神」（第一檔）。

本周日（5月24日）沙田合共編排十一場賽事，頭場第五班渣打數碼資產業務讓賽（1600米）將於下午十二時三十分開跑。

