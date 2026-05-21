文傑訪問│艾兆禮「櫻」勇稱「帝」

艾兆禮於周三谷戰停賽後，周日在沙田復出策九駒，他表示甚為期待，因下月仍要停賽兩日，所以季內餘下上陣的日子其實不太多，出賽時必會全力以赴。今戰坐騎中，他指「櫻花酒杯」和「安帝」兩匹新勝馬最好。

呂廄「櫻花酒杯」上場初次增程至田草千四米，即輕易以兩個半馬位彈離勝出。

呂廄「櫻花酒杯」上場初次增程至田草千四米，即輕易以兩個半馬位彈離勝出，今次再跑同程，艾兆禮說︰「雖然『櫻花酒杯』上場輕勝或有可能是跟場地因天雨起變化有關，但牠贏馬姿態確實出色，至少證明合跑千四，同時亦在不斷進步。復課後，馬兒操練正常，我幾次親自策牠出操的走勢亦令我滿意，目前維持勇銳，今次再跑同程而負磅比上場只加六磅，應不會構成太大壓力，理應有機再捷。」

蔡廄「安帝」上仗在田草二千米贏馬，周日轉戰千八米。

蔡廄「安帝」上仗在田草二千米贏馬，周日轉戰千八米，騎者分析︰「『安帝』在港服役不久，僅第四次出賽便贏馬，反映具備良好質素，有望續有進步，如今相隔三周再跑，即使途程短二百米，相信仍可應付，加上今次具此程賽績的對手不多，牠較上場只多負兩磅，如臨場再次跑出水準，可期再獲佳績。」

特約記者：文傑