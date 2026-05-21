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「利森名園」第五度遠征盼揚威渣打冠軍暨遮打盃首勝一級賽

馬圈快訊
更新時間：17:43 2026-05-21 HKT
發佈時間：17:43 2026-05-21 HKT

渣打冠軍暨遮打盃（2400米一級賽）將於週日（5月24日）在沙田舉行。香港馬壇的超級巨星「浪漫勇士」料將在這項總獎金高達一千三百萬港元的大賽中成為頂頭大熱，表現如何將備受注目。
 
兩匹海外佳駟「大怪奇」及「利森名園」也會加入戰團，令今屆賽事更具看頭。已踏入八歲的「大怪奇」去年攻下京都大賞典（2400米二級賽），成功首奪分級賽冠軍，之後於本年初揚威海外，在卡塔爾勝出酋長錦標（2400米二級賽）。由田中博康訓練的「利森名園」現年七歲，今仗將第三度來港參賽。
  
田中博康說：「我去年參加浪琴香港盃（2000米一級賽）時留意到這項賽事。由於日本的賽馬界人士及馬迷不太熟悉此賽，加上我相信2400米比2000米更適合馬兒發揮，所以我們一直考慮以此賽作為目標之一。」
 
這匹Sunday Racing Co. Ltd.名下的賽駒產自北方牧場，自2021年9月初出後至2023年9月期間合共上陣十次，取得六冠兩亞一季的佳績，包括於2023年先後攻下函館紀念賽（2000米三級賽）及產經賞（2200米二級賽），表現非常穩健。
 
「利森名園」於2023年首度征戰海外，在浪琴香港盃中取得第八名。此駒其後在2024年首仗角逐大阪盃（2000米一級賽），僅以馬頸位之差屈居亞軍；牠於同年底遠征育馬者盃草地大賽（2400米一級賽）時再有好表現，在「桀驁之戀」之後跑獲接近的亞軍。
 
「利森名園」於去年4月作第三次遠征，在澳洲悉尼出戰女皇伊利沙伯錦標（2000米一級賽），最終在頭馬「精緻之道」之後取得第六名。牠其後返回日本，並於6月出爭寶塚紀念賽（2200米一級賽）後接受喉部手術。

田中博康以訓練出「清爽口味」而為人熟悉。
田中博康以訓練出「清爽口味」而為人熟悉。

 
去年11月，「利森名園」在一場二級賽中復出，取得第十二名。田中博康於賽後對馬兒的演出感到滿意：「馬兒於完成手術後復出，我原本預期此仗會對牠帶來嚴峻考驗，但我認為牠的表現比想像中好。」
 
「利森名園」繼而於12月14日在沙田競逐浪琴香港盃，憑頑強拼勁取得第五名。
 
田中博康說：「馬兒在香港盃取得第五名當時，我們本以為『利森名園』的實力可能開始走下坡。我們早計劃只要牠能在春季賽期的一場日本賽事中交出好表現，便會以此賽為目標，因為除了途程2500米的目黑紀念賽（二級賽）外，在日本適合牠發揮的2400米賽事並不多。」
 
「利森名園」今年首仗角逐日經賞（2500米二級賽），最終僅以0.2秒之差跑獲季軍，可見牠的實力未有因已年屆七歲而有所下滑。
 
田中博康表示：「馬兒跑畢上仗後，便返回北方牧場旗下專供出賽前馬匹接受訓練的基地。牠在那裏恢復得很好，一切無恙，其後於4月28日返回我的馬房。馬兒於啟程來港前曾獨自留在檢疫馬房，不過牠最後一課操練的表現非常出色，一切順利。」
 
田中博康也對香港的環境給予正面評價，同時相信馬兒能夠適應比賽的場地及條件。

「利森名園」本週在沙田的草地跑道上出操。
「利森名園」本週在沙田的草地跑道上出操。

 
他說：「沙田設有頂尖的檢疫設施，而馬兒曾兩度於12月前往那裏角逐浪琴香港國際賽事。我認為那是一場非常精彩的盛會，甚至希望每年都能參與其中，而我也很喜歡香港。雖然我們至今仍未在那裏取得心目中的最佳成績，但我認為2000米對『利森名園』來說未盡合其發揮，可能會影響牠的整體表現。」
 
「我覺得馬兒角逐2400米途程會適合得多。場地也應合牠發揮，雖然目前正值雨季，但牠的父親是『無敵先鋒』，所以我並不認為血統會是負面因素。此外，馬兒曾在函館取勝，而那裏的草地與沙田相似，因此我認為草地狀況也不成問題。牠也能應付潮濕及炎熱的天氣。」
 
談及「利森名園」將第三次與「浪漫勇士」交鋒時，田中博康表示：「『浪漫勇士』是一匹實力非凡的良駒，多年來一直保持王者級水準。我很期待馬兒與牠同場較勁。2400米途程應對『利森名園』有利，加上馬兒有回勇跡象，我希望牠能交出令人喜出望外的表現。我現在期望甚高。」
 
本週日（5月24日）沙田合共編排十一場賽事，頭場第五班渣打數碼資產業務讓賽（1600米）將於下午十二時三十分開跑。

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