馬場密探048｜「隨緣得勝」大勝開齋
更新時間：19:36 2026-05-20 HKT
發佈時間：19:36 2026-05-20 HKT
發佈時間：19:36 2026-05-20 HKT
今晚第二場四班一六五○米，起步後「雙子美麗」快放扯快早段步速，令今場一點九倍大熱門馬「隨緣得勝」輕鬆留守在後，入直路潘頓發力即彈甩對手大勝，取得在港首場頭馬。
賽後練馬師游達榮說:「『隨緣得勝』今季曾數度跑亞軍，今場終於勝出四班谷草一六五○米，其實牠的表現向來穩定，可惜有時排檔不利，影響表現、今仗排五檔，形勢有利，步速快亦令馬兒較容易跟到好位贏馬。我真估不到牠可以贏五個馬位，希望評磅員唔好加太多分，始終今場步速太快，所以贏得那麼遠。」
潘頓以「隨緣得勝」取勝後，只欠五場便可達到在香港從騎第二千場頭馬。
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