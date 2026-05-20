馬場密探048｜「皇金合」丁廄達標

今晚快活谷頭場五班谷草一千米，丁廄的「皇金合」回師上名路程，終於起步守在前領馬後面位置，入直路在騎師金誠剛策騎下岀頭，贏得本身在港首場頭馬，練馬師丁冠豪亦取得今季第十四場頭馬，正式畢業。

丁冠豪今晚頭場憑「皇金合」贏馬，取得今季第十四場頭馬，畢業上岸。丁冠豪說：「『皇金合』表現穩定，只是常常抽不到好檔位，此馬其實跑快活谷比較好，但一定排內檔才可跑出水準。我為此馬報跑沙田，是希望用女見習騎師袁幸堯減十磅跑，但始終沙田直路長不太合此馬發揮，因此今場回師快活谷，更合發揮，順利取勝。」