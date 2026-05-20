渣打冠軍暨遮打盃「百賀飛駒」挾佳態挑戰「浪漫勇士」

渣打冠軍暨遮打盃（2400米一級賽）將於週日（5月24日）在沙田上演，總獎金高達一千三百萬港元。呂健威將派出麾下佳駟「百賀飛駒」參賽，他相信馬兒目前的狀態處於巔峰，正好把握這個時機挑戰力爭再創歷史的馬壇巨星「浪漫勇士」。



「浪漫勇士」今季取得全勝，包括先後於今年1月及3月勝出總獎金同樣高達一千三百萬港元的兩項一級賽董事盃（1600米）及花旗銀行香港金盃（2000米），今仗若可再下一城的話，將會登上三冠王寶座。對比之下，「百賀飛駒」今季的境遇並非一帆風順。



「百賀飛駒」去年揚威寶馬香港打吡大賽（2000米）後，在同年的渣打冠軍暨遮打盃中跑獲季軍，惜今季較早時曾遇上阻滯。經過五個月的康復期後，這匹目前評分達113分的佳駟於上月復出，在4月6日的主席錦標（1600米二級賽）中取得第七名，表現令人鼓舞。該駒其後上仗於4月26日角逐總獎金高達二千四百萬港元的富衛保險冠軍一哩賽（1600米一級賽）時更跑獲亞軍，交出迄今的代表作。



呂健威說：「我很高興。我的助理練馬師薛順強（於5月19日星期二）曾策騎牠進行快操，他非常滿意馬兒的表現。我認為牠現時的狀態是今季以來最佳，因為這只是牠（克服阻滯後）的第三仗，也是今季第四次上陣。」



「百賀飛駒」週二與曾在一級賽入位的「天將龍駒」拍跳，最終較該匹由慣常拍檔巫顯東策騎的廄侶先過終點，以1分20.6秒完成快操（分段時間30.4秒、27.3秒、22.9秒）。澳洲騎師韋紀力去年夥拍「百賀飛駒」揚威寶馬香港打吡大賽，今年再與馬兒攜手在富衛保險冠軍一哩賽中跑獲亞軍，這對人馬組合將於本週日再度合作。

「百賀飛駒」（9號）於4月26日競逐總獎金高達二千四百萬港元的富衛保險冠軍一哩賽（1600米一級賽），在「祝願」之後跑獲亞軍。



呂健威說：「馬兒上仗的表現讓我喜出望外。牠上季曾在此賽入位，希望今仗再次跑入三甲。韋紀力是牠的好拍檔。」



韋紀力是全球馬壇最享負盛名的騎師之一，曾在澳洲、香港、日本、英國、法國、新加坡及阿聯酋勝出一級賽。這位好手也曾多次來港客串，至今合共在港取得一百二十七場頭馬。



同樣已報爭渣打冠軍暨遮打盃的「天將龍駒」大前仗出戰花旗銀行香港金盃，結果在頭馬「浪漫勇士」之後跑入位置，上仗則於5月3日角逐三級賽皇太后紀念盃（2400米讓賽），負於頭馬「浪漫戰神」跑獲季軍。



呂健威說：「從上仗可見，馬兒已證明牠能應付此程。我們未清楚牠的真正水平，但途程是已知之數。」



現年六十七歲的呂健威於上週日（5月17日）三勝頭馬後，季內的累積頭馬數目增至五十場，令他於2025/2026年度馬季的練馬師榜上躍升至第四位，落後暫居榜首的沈集成四場頭馬。



今晚（5月20日星期三）跑馬地將上演今季八十八個賽日中的第七十三次賽事，賽前廖康銘以五十二場頭馬暫居練馬師榜第二位，方嘉柏以五十一勝緊隨其後，而大衛希斯（四十八勝）及蔡約翰（四十六勝）則分別暫居第五及第六位。今季的煞科戰將於7月15日（星期三）晚上在跑馬地舉行。