羅富全「越駿齊歡」「至尊瑰寶」

羅富全剛周日憑「快樂高球」和「自動自覺」起孖，且連續三個賽馬日交出頭馬，氣勢正盛；周三晚谷草夜賽，羅廄有六駒上陣，有望續爭佳績。練者今日晨課期間透露，「越駿齊歡」和「至尊瑰寶」兩駒有備而戰，希望牠們能有好表現。

越駿齊歡狀態提升

「越駿齊歡」上仗初次增程至谷草一哩即後上得殿軍。

出爭第四場四班一哩的「越駿齊歡」，今季跑過多仗千二米未上名，但上仗初次增程至谷草一哩即後上得殿軍；周三晚再跑同程，羅富全說：「由於『越駿齊歡』服役初期仍未成熟，競跑時口勁較重，難以操控及留力，所以只能夠跑短途賽；待其吸收更多經驗及開始成熟後於上仗增程出賽，並取得初步成效。上仗牠早段留後，直路追回不少失地，復課後其操練正常且狀態提升，今次再跑同程冀望能有進步，跑得更接近歸來。」

至尊瑰寶贏馬路程

「至尊瑰寶」早前在從化試閘勝出。

第九場二班千二米，羅富全派「至尊瑰寶」及「天天同樂」上陣，其中前駒跑完打吡後，小休至今仗才復出，練者說：「『至尊瑰寶』跑打吡的表現不差，直路初段一度與群駒衝刺，過終點時亦所負不遠；賽後牠被遣往從化休息，早前在當地試閘勝出，反映其狀態和體力良好，今次復出跑贏馬路程，希望能交出水準，爭取最佳成績。」

文傑