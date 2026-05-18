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渣打冠軍暨遮打盃「嘉應傳承」力爭一級賽突破

馬圈快訊
更新時間：15:47 2026-05-18 HKT
發佈時間：15:47 2026-05-18 HKT

練馬師伍鵬志將派出「嘉應傳承」，首度參與於5月24日星期日在沙田舉行、總獎金達一千三百萬港元的一級賽渣打冠軍暨遮打盃 (2400米)，雖然這是伍鵬志初次派馬出戰這項三冠大賽尾關賽事，但對他的家族來說，這是一場甚具意義的大賽。
 
伍鵬志的父親伍碧權於從練時，曾於1990年憑傳奇灰色賽駒「及時而出」攻下當時途程為1800米的香港冠軍暨遮打盃，而「及時而出」更於六日之後以出色表現在主席獎 (1200米，現稱主席短途獎) 中再下一城，於一星期內連接揚威兩項大賽而為人津津樂道。
 
展望週日，伍鵬志寄望近況甚勇的「嘉應傳承」能憑本身的氣量優勢，在渣打冠軍暨遮打盃中交出強勁的表現。與此同時，十四項一級賽盟主「浪漫勇士」也會於週日亮相，力爭奪得三冠大賽殊榮。

伍鵬志派出麾下的「嘉應傳承」，首度參與一級賽渣打冠軍暨遮打盃。
伍鵬志派出麾下的「嘉應傳承」，首度參與一級賽渣打冠軍暨遮打盃。

 
伍鵬志說：「考慮到『嘉應傳承』途程性能上的局限，我們早已將目標指向此項2400米的一級賽，馬兒目前狀態勇銳，希望牠能在前列歸來，為馬主贏得獎金。」
 
「當然，這將會是『嘉應傳承』歷來最嚴峻的考驗，因為對手實在強勁，不過，馬兒的血統及來港前在愛爾蘭的賽績，均顯示週日之戰將適合牠發揮。」
 
「牠曾經是一匹不易保持佳態的馬，但最近兩仗為牠加戴羊毛面箍後，牠確實見明顯進步，表現比以往更加穩定，更能保持上佳狀態。」
 
「牠目前仍在從化，上週五 (5月15日) 牠在從化草地試閘的一課，表現令我感到滿意。該課試閘的途程為1400米，對牠其實嫌短，但牠能在直路上展現不俗追勁，牠將於本週稍後時間返港，屆時我再決定牠的晨課安排。」

「嘉應傳承」在愛爾蘭上陣時也曾在李奧柏馬場的一項2400米賽事跑獲亞軍。
「嘉應傳承」在愛爾蘭上陣時也曾在李奧柏馬場的一項2400米賽事跑獲亞軍。

 
於愛爾蘭出生的「嘉應傳承」，來港前最後一仗於卻拉馬場的三級賽加連奴錦標 (2000米) 跑獲亞軍。牠的父系「邱吉爾」為2017年英國堅尼 (1600米) 冠軍，而母系War Goddess於服役時曾勝出途程2400米的賽事。「嘉應傳承」在愛爾蘭上陣時也曾在李奧柏馬場的一項2400米賽事跑獲亞軍。
 
「嘉應傳承」來港後在一項第三班的2000米賽事打開在港勝門，其後於同一季在2024年寶馬香港打吡大賽 (2000米) 中以40倍的冷門身分跑獲季軍，當時馬兒在起步後試圖直領到底，於最後階段才被頭馬「大至尊」及亞軍「錶之銀河」超越。「嘉應傳承」近兩季雖然未能增添頭馬進賬，但對上兩仗角逐1800米途程均能入位。
 
伍鵬志說：「『嘉應傳承』曾是一匹領放或前置型賽駒，但牠現時已能在陣上展現不俗後勁，週日我會讓牠順其自然，居於牠感覺到舒適的位置競跑。」
 
「艾兆禮將再次主策牠，而主要對手包括『浪漫勇士』及『大怪奇』兩匹。」
 
除了「嘉應傳承」、「浪漫勇士」及外隊馬「大怪奇」外，已報名今屆渣打冠軍暨遮打盃的參賽馬匹亦包括「百賀飛駒」、「君子傳承」、「數字天文」、「浪漫戰神」、「天將龍駒」及另一匹海外戰馬「利森名園」。

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