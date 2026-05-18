潘頓勤練波操弗迎戰哥爾夫球比賽
更新時間：12:12 2026-05-18 HKT
發佈時間：12:12 2026-05-18 HKT
發佈時間：12:12 2026-05-18 HKT
香港賽馬以競爭激烈聞名，騎練每每承受龐大壓力，各自有其減壓的方法。
潘頓平日喜歡打哥爾夫球，他近期頻頻和家人打哥爾夫球，鍛練身手。潘頓和太太Nicole將一起參加六月五日在深圳舉行的Jot2026哥爾夫球比賽，不少馬圈練馬師、騎師和馬主都有份參與。
潘頓現時除了應付哥爾夫球比賽外，也為自己盡快在港爭取第二千場頭馬而戰，近期頻頻打球鍛練身體，狀態甚弗。剛周日沙田賽事，潘頓起孖而回，緊接周三（五月二十日）谷草賽事，潘頓的坐騎實力甚強，其中第六場「雷神太保」近兩戰配潘頓一冠一殿，近績不錯，是騎者的爭勝希望。
陳嘉甜
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