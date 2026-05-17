馬場浮世繪│巴黎組合「夢照發」
更新時間：19:01 2026-05-17 HKT
發佈時間：19:01 2026-05-17 HKT
發佈時間：19:01 2026-05-17 HKT
繼早前合作勝出「快活英雄」及「大回報」後，巴度與黎昭昇今日又憑第八場「夢照發」攜手贏馬；此馬季內配巴度四度獲亞，今戰終於坐正，練者另贏「拉合爾」起孖。
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