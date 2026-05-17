馬場浮世繪│Napoleon Solo勝出必利是錦標
更新時間：18:43 2026-05-17 HKT
發佈時間：18:43 2026-05-17 HKT
發佈時間：18:43 2026-05-17 HKT
美國三冠系列次關，第一百五十一屆必利是錦標，已於昨日在桂冠園馬場舉行，即使首關肯塔基打吡盟主Golden Tempo避戰，但仍有十四駒列陣，從未贏出任何級際賽的大熱門「泰姬陵」起步搶放，可是入直路後卻力弱潰敗，反而八點九倍次熱門Napoleon Solo起步後守在第二位，入直路後率先出頭，並以一又四分一馬位勝出，今次是該駒練馬師岑馬仕，騎師Paco Lopez和馬主首次贏出三冠賽勝利，不過，練者已表明該駒不會出戰三冠尾關貝蒙園大賽，所以，今屆三冠賽首關冠軍Golden Tempo，與次關冠軍Napoleon Solo，將不會在尾關碰頭。
文傑
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