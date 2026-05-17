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馬場密探048｜「臻至辰」半冷取勝

馬圈快訊
更新時間：18:33 2026-05-17 HKT
發佈時間：18:33 2026-05-17 HKT

今日沙田第十場三班千四米，蘇偉賢馬房的「臻至辰」在奧爾民胯下以九點七倍半冷取勝。

蘇偉賢說：「『臻至辰』上場已經跑得不錯，此馬跑沙田及谷草均可應付，由於牠可以跑長途程，我覺得牠跑沙田或許更好。今場奧爾民發揮得很好，沿途跟隨大熱門去跑，搵到遮擋守好位，順利取勝。」

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