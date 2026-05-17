馬場密探048｜「百勝威龍」呂廄中三元
更新時間：18:21 2026-05-17 HKT
發佈時間：18:21 2026-05-17 HKT
發佈時間：18:21 2026-05-17 HKT
呂廄的「百勝威龍」上季至今岀賽次數不多，去年七月爆大冷贏馬後，一直到今年一月才復岀，然後相隔將近四個月後才再上陣，不過此駒演岀生龍活虎，即使排十四檔，且鞍上人在終點前百多米跌鞭，但牠在騎師霍宏聲胯下仍然力拒「飛躍成就」，爆出十六倍冷門贏馬，練馬師呂健威今日連中三元。
賽後練馬師呂健威說：「『百勝威龍』今場贏馬過程都幾驚險，入直路後跌鞭，好彩馬兒仍然可以順利取勝。『百勝威龍』上季贏過馬，今季初該駒常常試閘不合格，我也不知道箇中原因是什麼，可以說牠的脾氣比較奇特。『百勝威龍』喜歡擺前走，今場守在較前位置，故能跑出應有水準。」
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