馬場密探048｜「自動自覺」袁幸堯起孖
更新時間：17:12 2026-05-17 HKT
發佈時間：17:12 2026-05-17 HKT
發佈時間：17:12 2026-05-17 HKT
見習騎師袁幸堯繼第一場「齊歡最樂」之後，在第七場又夥拍羅廄的「自動自覺」一放到底，個人起孖而回，自上月開始在港上陣開始，袁幸堯已贏得九場頭馬。
「自動自覺」馬主鄧仿淇是馬圈靚女馬主，該駒勝出今日第七場四班千四米，是由女見習騎師袁幸堯建功，女馬主和女騎師一起在凱旋門拉頭馬。鄧仿淇的弟弟鄧守業說：「賽前羅富全對我們表示，『自動自覺』是英愛馬，來自北半球，天下雨場地鬆軟，對馬兒有利，因此我們賽前對此馬有一定的期望，很開心馬兒跑出佳績，順利取勝。」
練馬師羅富全說：「『自動自覺』今場擺前走有着數，賽前我對袁幸堯表示盡量跟前走和埋欄，她依足策騎指示，發揮稱職，該駒目前只得四歲，仍然很後生年輕，希望馬兒加分後能突破三班。」
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