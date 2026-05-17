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馬場密探048｜「巴閉精」大熱取勝

馬圈快訊
更新時間：16:00 2026-05-17 HKT
發佈時間：16:00 2026-05-17 HKT

今日沙田第五場四班千二米，潘頓策騎呂廄的「巴閉精」以二點五倍大熱門順利取勝。

賽後練馬師呂健威說：「『巴閉精』上場排十檔，因為外檔的關係，因而擺後少少，賽後試一課閘，提升狀態。潘頓賽後向我表示，策騎『巴閉精』不可太過急，需要拿個平衡後才發力，希望馬兒繼續進步，再爭取頭馬。」

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