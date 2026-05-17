馬場密探048｜「小魔怪」打開勝門
更新時間：14:41 2026-05-17 HKT
發佈時間：14:41 2026-05-17 HKT
發佈時間：14:41 2026-05-17 HKT
巫偉傑馬房的「小魔怪」，過往前速平平，陣上往往後上爭勝，今日沙田第四場此駒列陣千二米，起步後不久即搶放在前，入直路受「天天更好」挑戰時猶有餘勁，並且直奔終點，打開在港勝利之門。
賽後練馬師巫偉傑說：「今日是我太太和女兒第一次入馬場，很開心『小魔怪』可以順利取勝，一起拉頭馬分享喜悅。『小魔怪』出閘夠快，加上今天跑道形勢對前領馬特別有利，因此此馬今場擺前走。『小魔怪』是有能力的馬，可惜牠在港跑過十場，有七場的檔位是雙位數字，令馬兒比較難發揮，今場也是排十一檔，幸而可以克服外檔的阻力，凱旋歸來。今季我暫時取得三十六場頭馬，成績不錯，由於旗下馬健康良好，具有競爭力，希望繼續可以爭取更多頭馬。」
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