馬場密探048｜「快樂高球」一放到底

羅富全馬房的「快樂高球」，自二○二四年六月由布文策騎贏馬後，一直未能再捷，至今日沙田第三場此駒降五班上陣跑千二米，終於在班德禮策騎一放到底，贏得服役至今第二場頭馬。

賽後「快樂高球」馬主黃進達說：「由於今晨下雨，場地鬆軟，我不敢肯定『快樂高球』能否應付，因此對馬兒今場的信心只是一半半，牠今場出閘很敏捷，佔有先機，順利一放而回。」

練馬師羅富全說：「『快樂高球』今場降五班有利，近期試閘已經有不錯的走勢，由於排十一檔起步，我都有點擔心，好彩馬兒今場出閘極快。我曾經安排『快樂高球』出試千二、千四及千六米，牠如果放頭跑，末段力弱，反而跑一千米留一段，末段可以交出不俗竄勁。由於五班一千米直路賽比較少，因此我安排牠今場田草千二米，今場落五班有利，希望牠加分後升上四班繼續有好表現。」