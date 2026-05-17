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馬場密探048｜「拉合爾」輕勝開齋

馬圈快訊
更新時間：13:59 2026-05-17 HKT
發佈時間：13:59 2026-05-17 HKT

今日沙田第二場四班一千米，黎昭昇馬房的「拉合爾」流鼻血後休息復岀，賽前準備足夠，立即搏殺得手，在騎師潘頓胯下輕易以兩個半馬位擊敗「致力之城」，贏得在港首場頭馬。

賽後練馬師黎昭昇說：「我有一位家庭成員近期結婚，可能她把好運帶給『拉合爾』。此馬上場出賽後流鼻血，幸而現時健康情況已經回穩。由於『拉合爾』的步幅比較短，我賽前不敢肯定牠能否應付變化場地，很高興馬兒能在黏地跑出水準。『拉合爾』不太喜歡跑轉彎場地，牠跑一千米直路賽最合發揮。」

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