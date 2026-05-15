樂景傑錦標「飛速巨霸」冀打破「名演說」與「輕易事」兩強局面創驚喜

樂景傑錦標（1600米一級賽）將於周六（5月16日）在英國紐百利馬場舉行，預期將有一番龍爭虎鬥，陣中有三匹已在一哩途程證明實力的一級賽盟主，但父系出自「范高爾」的「飛速巨霸」進步神速，令賽事更添看頭。

今仗的十匹頂尖參賽馬之中，既有已在一級賽打響名堂的佳駟，也有不斷進步的後起之秀，各路人馬均希望攻下這項在歐洲馬季初舉行的年長馬一哩大賽。

「名演說」（布宜學）、「輕易事」（巴米高）及「辯才」（屈迪生）是陣中三匹曾勝出一哩一級賽的賽駒。相比之下，這項紐百利直路一哩賽的另外三匹爭勝要角「飛速巨霸」（杜俊誠）、「神山宙斯」（李奇豐）及「冬季獅」（莫雅）雖然均從未揚威1600米一級賽，但同樣各具勝算。除了上述各駒外，「聯星共舞」、「金水仙」、「世界名川」及「雷再響」也會加入戰團。

2024年英國二千堅尼（1600米一級賽）盟主「名演說」於去年重拾巔峰狀態，在北美先後勝出兩項1600米一級賽，分別是活拜一哩錦標及在德爾馬舉行的育馬者盃一哩大賽。這匹五歲佳駟上月在堅蘭角逐威士忌一哩錦標（1600米一級賽），惜在直路上嚴重受阻，未能在北美達成一級賽三連捷的佳績。

隸屬高多芬陣營的艾柏賓馬房向來備受注目，但近期表現略為沉寂。不過，他們周六若可憑「名演說」摘桂的話，也許象徵馬房手風回順。

同屬一級賽盟主的「輕易事」隸屬所向披靡的葛威法馬房。這匹在尚蒂伊受訓的雄馬去年9月在巴黎隆尚出爭隆尚磨坊大賽（1600米一級賽），末段在力拼下奏凱，首度摘下一級賽的桂冠。

葛威法說：「『輕易事』是一匹正宗的一哩賽駒，歇冬時已休養充足。馬兒擅長跑好地。」

「輕易事」去年最後一仗在德爾馬上陣，最終以約二又四分一個馬位之差不敵頭馬「名演說」，取得第五名。葛威法談及該仗時說：「在美國時，馬兒對場地及彎位有點不適應，但牠的發揮依然很出色。我認為馬兒只是稍欠經驗而已。」

另一參賽馬「飛速巨霸」至今僅角逐過一次一級賽，於去年在葉森舉行的英國打吡（2405米一級賽）中大敗而回。然而，這匹由高仕登及高素德訓練的佳駟其後三仗保持不敗，上月在新市場競逐薛夫頓伯爵錦標（1800米三級賽）時更於末段加速拋離對手奪魁，演出格外悅目。

高仕登及高素德馬房於2024年及2025年先後憑「旁觀者清」及「主演」揚威樂景傑錦標，今次將派出「飛速巨霸」參賽，力求連續第三年勝出此賽。這匹「范高爾」的出色子嗣近期在新市場快操時表現優異。

高素德說：「『飛速巨霸』擁有強勁的加速力，牠在新市場掄元時便充分發揮了這優點。馬兒有力在2000米途程上交出好表現，當然也具備攻下樂景傑錦標所需的速度。」

樂景傑錦標（1600米一級賽）編為海外賽事第二組第三場，將於香港時間5月16日（星期六）晚上九時三十五分開跑。