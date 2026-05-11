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霍宏聲「好實力」「大千赤風」

馬圈快訊
更新時間：17:56 2026-05-11 HKT
發佈時間：17:56 2026-05-11 HKT

霍宏聲上周末停賽一日後，將於周三晚谷戰復出，並策騎五駒上陣；他坦言現時爭取支持絕非易事，所以必定拼盡每匹坐騎，務求交出成績。今戰坐騎數目不算多，但「好實力」和「大千赤風」均有備而臨，應具爭勝機會。

好實力路合態勇

「好實力」今季曾在霍宏聲胯下在同程贏出兩場頭馬。
「好實力」今季曾在霍宏聲胯下在同程贏出兩場頭馬。

其中出戰第三場三班一六五○米的呂廄「好實力」，今季曾在霍宏聲胯下在同程贏出兩場頭馬；周三晚出爭法國五月盃，霍宏聲說：「現年四歲的『好實力』，在谷草一哩表現穩定，除了贏出兩場頭馬之外，上仗發燒後復出，陣上仍交出良好走勢，過終點時只落後頭馬兩個多馬位跑第五，表現不俗。復課後，此馬操練積極，最近我亦兩度在晨課期間策騎牠快跳，其表現都令我感到滿意，今次繼續出戰贏馬路程，憑路合和態勇優勢，仍有條件前列歸來。」

大千赤風狀態冒升

「大千赤風」早前在田草千二米跑得接近。
「大千赤風」早前在田草千二米跑得接近。

至於列陣第二場四班千二米的廖廄「大千赤風」，早前在田草千二米跑得接近，周三晚將轉戰谷草，霍宏聲說；「『大千赤風』年紀輕仍未成熟，但初出及上仗均後上走得接近，相信具有良好質素；今次初爭谷戰，其實牠早在之前已經贏出谷閘，估計可應付這條跑道，加上兩場之後，馬兒在晨課的表現續有進步，狀態正在冒升，只要表現再進步，應可走得更接近位置。」

霍宏聲還提到，「駟跑得」今季已八歲，戰鬥力自然不及以往，可是身在五班出戰最正宗的谷草一六五○米，應該有望反彈；如臨場早段有正常甚至偏快步速，牠便可在最有利的形勢下發揮實力，爭取最佳表現。

文傑

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