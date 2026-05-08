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桂福特「銳一」「威利金箭」

馬圈快訊
更新時間：17:30 2026-05-08 HKT
發佈時間：17:30 2026-05-08 HKT

明日沙田賽事，桂福特馬房只派遣四駒上陣，但是貴精不貴多，各駒都是有備而臨，屆時將全力以赴，練者今日晨課期間表示，今季屢戰屢敗的「銳一」和轉倉初出的「威利金箭」，將是今次的主要爭分籌碼，冀望屆時能夠跑出水準，爭取最佳成績。

銳一走勢不俗

「銳一」今季轉投桂廄後取得兩亞一季。
「銳一」今季轉投桂廄後取得兩亞一季。

「銳一」今季轉投桂廄後，至今上陣九次，取得兩亞一季，暫時仍未能交出頭馬。今次此駒列陣第三場五班千四米，桂福特認為有可爭之道。「今季『銳一』表現不差，美中不足是未能順利贏馬，不過早前我安排牠試閘時，除去所有配備，結果馬兒起步順利，全程走勢亦不俗，於是今次此駒再上陣，亦不佩戴任何裝備，希望屆時牠能夠改善本身起步遲緩的毛病，並在梁家俊胯下展示應有實力，能成功爭取轉倉後的首場頭馬。」他說。

威利金箭及鋒而試

「威利金箭」今次復出跑二班千二米。
「威利金箭」今次復出跑二班千二米。

「威利金箭」於個多月前轉投桂廄，今次此駒復出跑二班千二米，桂福特說：「『威利金箭』來港前和抵港後戰績不俗，而且來投後健康正常，於是便立即投入操練。從牠近期快跳和試閘的走勢推斷，此駒目前狀態進展良好，已屆及鋒而試階段。今次『威利金箭』競逐曾上名的田草千二米，即使同場強手林立，但是如果牠能跑回當初預期的水準，足以在此走入前列。」

此外，桂福特表示「北斗福星」跑過兩場熱身之後，上仗角逐田草千六米演出明顯進步，僅以四分三馬位落後頭馬得第五名，反映其實力在目前評分已具備競爭力。賽後「北斗福星」操練保持正常，狀態循序漸進，今次再跑同一路程，只須負一二一磅，若果「北斗福星」起步後能夠找到遮擋留力，預期有機會交出更佳走勢，屆時有望走入前列一席歸來。

文傑

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