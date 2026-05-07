甜甜小記│廖康銘驚喜浪接浪

今季冠軍練馬師之爭認真激烈，剛周三季內最後一次田泥夜賽，最終暫居練馬師榜三甲的廖康銘、方嘉柏及沈集成，分別憑「大番薯」、「滿心星」與「熾烈神駒」各取一W，排名依然無變。另外，十三屆冠軍蔡約翰亦蠢蠢欲動，憑「大利好運」食頭胡，不經不覺也取得44W，加入爭冠行列。

雖然外界早曾報道「大番薯」身價便宜，但連同剛戰配霍宏聲贏馬，季內已先後四捷。

雖然外界早曾報道「大番薯」身價便宜，但連同剛戰配霍宏聲贏馬，季內已先後四捷。賽後小記訪問馬主羅文滔，他說：「『大番薯』 上季尾贏五班時，我已經覺得牠表現很好，當初真沒想過牠今季可更進一步，所以季內贏得四場頭馬，絕對是意料之外。廖康銘成功地把此馬的狀態保持勇銳，保養得宜，應記一功。這仗牠負頂磅， 我都有少許擔心會有點辛苦，也許上仗有過適應重磅的經驗，有助今仗發揮，牠的表現令我感到非常驚喜。」

今季廖康銘的表現又何嘗不叫人驚喜呢？若最終能衝冠成功，對廖康銘而言堪稱完美的一季。



對「大番薯」表現感驚喜的還有廖康銘，練者說：「我一直都低估了『大番薯』， 我沒想過牠今季可贏到四場頭馬，馬兒再次給我驚喜。」小記認為，今季廖康銘的表現又何嘗不叫人驚喜呢？先是季初連勝十三期，繼而練出「白鷺金剛」贏打吡，再憑「祝願」勝出冠軍一哩賽首奪G1；若最終能衝冠成功，對廖康銘而言堪稱完美的一季。

陳嘉甜