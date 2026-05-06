馬場密探048｜「精明選擇」一放到底

見習騎師袁幸堯今晚卜滿九匹坐騎，並在第四場策騎「精明選擇」一放到底贏馬。她自上月開始在港策騎，至今已贏得六場頭馬，至於該駒練馬師伍鵬志，則自三月二十二日「友瑩亮」之後，贏馬打破悶局。

賽後練馬師伍鵬志說：「『精明選擇』上次不太好彩，跑得第二，因此今場找袁幸堯上陣，希望減十磅可以幫到此馬。袁幸堯是一位十分出色的十磅見習生，今仗發揮更是無可挑剔。『精明選擇』排三檔上陣，馬兒在袁幸堯的發揮下出閘十分快，估不到可以快過『艾利奧』，此馬最緊要擺前走，如果跑得暢順，馬兒便可以交出水準。我會安排『精明選擇』於六月七日的泥地再次上陣，之後便會歇暑，留待下季再上陣。」