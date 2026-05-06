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馬場密探048｜「起舞奜奜」文廄起孖

馬圈快訊
更新時間：20:29 2026-05-06 HKT
發佈時間：20:29 2026-05-06 HKT

文家良馬房今晚率先起孖，先在第二場憑「機械騎士」贏馬，接着在第三場又以「起舞奜奜」取得勝利，至於後駒鞍上人艾兆禮，則連續十六次沙田賽事贏岀頭馬。

「起舞奜奜」馬主潘紹明和楊展昀賽後一同接受訪問，他們說：「我十分感謝文家良對『起舞奜奜』的悉心訓練和部署，把馬兒的狀態保持得十分理想，我們對於馬兒能夠贏得那麼輕鬆，均感到非常意外，賽前文家良的策騎指示是不要留得太後，今仗艾兆禮成功擺前走及找到遮擋，有助爭勝。其實之前有幾次都希望擺前走，可惜有時因為檔位欠佳及受臨場賽事形勢影響未能如願，未能跟前。今仗守在較前位置，順利取勝，此馬泥草皆合，希望馬兒保持健康穩定，我們便心滿意足。」

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