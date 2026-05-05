艾兆禮「爆熱」「金玉良言」

艾兆禮近期手風持續大順，剛周日連中三元，而且連續十五次沙田賽事取得頭馬。今次是泥地夜賽，艾兆禮七匹坐駒仍然惡氣十足，多駒均有良好賽績支持，屆時又有機會贏馬甚至連場數胡。他在接受查詢時表示，期望坐騎悉數發揮出實力，其中「爆熱」、「金玉良言」和「安泰」三駒，乃是最具爭勝機會。

爆熱狀態仍佳

「爆熱」前仗贏得在港首場頭馬後，上場再跑泥地千二米又力拼僅負得第二名。

現年七歲的「爆熱」，前仗贏得在港首場頭馬後，上場再跑泥地千二米又力拼僅負得第二名，明晚原裝配搭再攻勝程，艾兆禮說：「雖然『爆熱』上仗未能順利連捷，但牠只是終點前才被對手越過，本身演出仍令我感到滿意，相信牠在目前評分仍具競爭力。今次再跑贏馬路程，自然是希望趁牠現時狀態仍佳時，能夠全力爭取成績，即使再遇上擊敗牠的『魅力星』，由於兩駒磅位差距及排檔有別，『爆熱』有機會反先對手，贏出今季第二場頭馬。」

金玉良言收復前失

「金玉良言」早前在泥地短途賽連捷。

賀廄「金玉良言」早前在泥地短途賽連捷，可是上場卻未能上名，艾兆禮認為牠明晚有望收復前失。「『金玉良言』上場際遇欠佳，即使排五檔，但早段卻被擠在外疊望空競跑，未能如之前贏馬時般，早段找遮擋留力，最後馬兒因耗力太多，未能跑出水準；幸好牠復課後在快跳和試閘均走勢良好，目前仍有良好作戰狀態，今次再跑贏馬路程，希望能夠在早段成功找到遮擋，使其得以有力在末段發揮後勁爭勝。」他說。

艾兆禮還表示，「安泰」場地性能廣泛，競逐草地和泥地均合適，前仗他策騎此駒競逐泥地一六五○米，僅以短馬頭位見負跑第三名，演出及格有餘。今次此駒再跑同一路程，即使同場強手林立，本身仍有條件加入戰團，走入前列歸來。

文傑

