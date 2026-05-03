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馬場密探048｜「城中勇士」一放到底

馬圈快訊
更新時間：13:12 2026-05-03 HKT
發佈時間：13:12 2026-05-03 HKT

前季在港服役至今一直未取得頭馬的「城中勇士」，今季轉投黎昭昇馬房，上場在田草千二米跑第三，今日易配見習騎師袁幸堯再跑同程，終於一放到底，贏得在港首場頭馬。

賽後練馬師黎昭昇說：「『城中勇士』在港跑至二十七場賽事，終於可以打開勝利之門，取得轉入我廄的首捷。我多謝馬主願意給予耐性，今場馬兒終於取勝，對馬主總算有交代。『城中勇士』轉入我馬房時腳有事，現時情況穩定，希望今場開齋後，可以增強馬匹的自信心，會越跑越好，我相信馬兒仍有進步空間。『城中勇士』在袁幸堯胯下一放而回，這位女見習騎師今場發揮出色，依足策騎指示，採取前領戰略，一早守好位，而且減十磅十分有利。袁幸堯越跑越進步，前景亮麗。」

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