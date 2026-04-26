馬場密探048｜「嘉應高昇」再創紀錄

今日冠軍賽馬日首場一級賽，香港速度系列尾關，主席短途獎，目前全球最高分馬「嘉應高昇」在陣，照例被捧成一點零倍一面倒大熱門，獨贏彩池總投注額高達九千七百一十四萬多港元，結果該駒起步後守在第三位，入直路一鞭不施之下輕鬆越過對手之餘，而且越走越勁，以四又四分一馬位之先勝岀，同時以一分零七點一秒時間，又再刷新場地紀錄時間，表現之佳令在場馬迷喝采。

賽後「嘉應高昇」馬主梁錫光說：「賽前我非常緊張，現在『嘉應高昇』順利連贏二十場頭馬後，我現在放鬆了，不再緊張。『嘉應高昇』將會唞暑，下季會再戰澳洲珠穆朗瑪峰錦標。」

潘頓說：「『嘉應高昇』整季都表現出非常好，我真是非常幸運，能夠騎到此匹好馬。此馬是一匹不可多得的良駒，牠是偉大的馬，與眾不同。」

希斯說：「『嘉應高昇』今場破紀錄時間取勝，我可以鬆一口氣，此馬是頂頭大熱門，我不想令大家失望。而『嘉應高昇』是我遇見過和訓練過最優秀的良駒，牠今場沒有令大家失望，再次交出頭馬，牠今季表現出色，揚威澳洲和攻下三冠短途賽。我會安排牠提早歇暑，運往從化好好休息，下季再戰澳洲珠穆朗瑪峰錦標。」

香港馬王「嘉應高昇」今午勝出千二米一級賽主席短途獎，成功締造二十連勝，兼且蟬聯三冠短途王。「嘉應高昇」以一分七秒一自我挑戰成功，再破自己創下的田草千二米紀錄時間，今日牠獨贏投注額高達$94,440,420再破紀錄。