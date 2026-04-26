馬場密探048｜「勁勇皇駒」今季第三捷

呂健威馬房的「勁勇皇駒」近期越戰越勇，剛戰在田草千四米爆冷贏馬後，今日再配何澤堯跑同程，即使多負六磅，依然在直路上後上擊敗「嵐臣」取得連捷，亦是今季第三捷。

賽後練馬師呂健威說：「『勁勇皇駒』跑泥草均合，今場有快步速，對此馬的發揮有助，四歲馬在進步中，何澤堯的發揮亦出色，論馬在三班仍然具競爭力，日後可以跑更長的途程。」