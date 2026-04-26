馬場密探048｜「勁勇皇駒」今季第三捷
更新時間：15:01 2026-04-26 HKT
發佈時間：15:01 2026-04-26 HKT
發佈時間：15:01 2026-04-26 HKT
呂健威馬房的「勁勇皇駒」近期越戰越勇，剛戰在田草千四米爆冷贏馬後，今日再配何澤堯跑同程，即使多負六磅，依然在直路上後上擊敗「嵐臣」取得連捷，亦是今季第三捷。
賽後練馬師呂健威說：「『勁勇皇駒』跑泥草均合，今場有快步速，對此馬的發揮有助，四歲馬在進步中，何澤堯的發揮亦出色，論馬在三班仍然具競爭力，日後可以跑更長的途程。」
最Hit
公屋申請人運氣爆錶 2人單位一派蘇屋邨唔要 等半年二派「夢幻窮宅」 街坊打滿分：正到爆｜Juicy叮
2026-04-25 15:37 HKT
「椰林閣」東山再起？逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
2026-04-24 19:21 HKT
《悠長假期》翻拍掀熱議 61歲山口智子近況曝光 公開神劇女神5招自然保養法！
2026-04-24 13:01 HKT
尖沙咀猖狂借錢黨 兩大叔以一無賴理由 當街包圍獨行女子攤大手板 網民教狠招：直接回佢3個字｜Juicy叮
2026-04-25 13:16 HKT