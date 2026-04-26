馬場密探048｜「大回報」順利連捷

黎昭昇馬房的「大回報」，上場在千六米贏得在港首場頭馬後，今日續配巴度跑同程，直路上力壓「旌採」，順利取得連捷，上周巴度贏得在港三百場頭馬，今日繼續有進帳。

賽後「大回報」馬主多多利團體成員朱廸儀說：「我們一班團體成員都非常開心，賽前黎昭昇表示馬兒自上場勝出後，狀態保持贏馬水準，因此我們一班團體成員都對馬兒有信心，最高興是有一位馬主團體經理人從新加坡回港即有頭馬拉，大家都很盡興。」

黎昭昇的太太莊倩和騎師巴度的太太Eva今午入場，有另一半的支持，這對騎練搏殺起來更醒神，以第二場的「大回報」合作贏馬。巴度上周三谷戰取得在港第三百場頭馬，之後和太太慶祝相識十五周年，今午以「大回報」贏馬，近期手風甚順。

黎昭昇說：「『大回報』今季演出準繩，上場新勝猶勇，馬兒持續進步，今場順利再下一城。『大回報』一直健康良好，不斷進步，牠在四班有競爭力，性能以千六米合發揮。」