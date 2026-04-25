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廖康銘分享轉倉馬「鋁神」備戰相

馬圈快訊
更新時間：13:46 2026-04-25 HKT
發佈時間：13:46 2026-04-25 HKT

廖康銘處理轉倉馬向來作風積極進取，例如「祥勝將軍 」、「部族高手」及「神駒馬靈」等駒轉廄初出即勝，前駒更已取得連捷， 而「祥勝力駒」轉入廖廐首戰也跑第二。

廖康銘處理轉倉馬向來作風積極進取，例如「祥勝將軍 」、「部族高手」及「神駒馬靈」等駒轉廄初出即勝，前駒更已取得連捷， 而「祥勝力駒」轉入廖廐首戰也跑第二。
廖康銘處理轉倉馬向來作風積極進取，例如「祥勝將軍 」、「部族高手」及「神駒馬靈」等駒轉廄初出即勝，前駒更已取得連捷， 而「祥勝力駒」轉入廖廐首戰也跑第二。

今期沙田賽事，「鋁神」轉入廖廐首次出賽，列陣第三場，近期此馬曾經由副練黃裕亨操練，廖康銘都有分享相關相片於其社交平台，可見對此匹來投馬有一定重視。

「鋁神」曾經由副練黃裕亨操練，廖康銘都有分享相關相片於其社交平台，可見對此匹來投馬有一定重視。
「鋁神」曾經由副練黃裕亨操練，廖康銘都有分享相關相片於其社交平台，可見對此匹來投馬有一定重視。

「鋁神」今季初出曾經在田草千二米贏馬，今場跑贏馬路程，路有根據。

「鋁神」今季初出曾經在田草千二米贏馬，今場跑贏馬路程，路有根據。
「鋁神」今季初出曾經在田草千二米贏馬，今場跑贏馬路程，路有根據。

陳嘉甜
 

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