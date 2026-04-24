馬會與法國匯合彩池「PMU全球匯合彩池」合作

香港馬會賽馬博彩有限公司（馬會）將於4月26日的法國PMU全球匯合彩池根利錦標*起，參與由海外合作夥伴Pari Mutuel Urbain（PMU）推出的「PMU全球匯合彩池」，優化「全球匯合彩池」品牌，繼續為馬迷提供龐大的國際彩池。

馬會多年來，一直與PMU保持緊密合作夥伴關係。自2019年起，法國賽事的獨贏及位置設匯出彩池。在新推出的「PMU全球匯合彩池」下，相關匯出彩池的安排及運作不變，有關賽事由法國營運並受當地規例約束。

周日賽事位置特設多寶

PMU全球匯合彩池根利錦標的位置彩池特設10萬歐元多寶，折合超過91.6萬港元。

* 投注人士必須年滿十八歲。

△ 由PMU(Pari Mutuel Urbain)營運的指定賽事的匯出彩池投注受現行香港馬會賽馬博彩有限公司的《賽馬博彩規例 》下之海外賽事的匯出彩池部份所約束。

